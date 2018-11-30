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Константин Большаков
30 Ноября, 2018 10:22
Меркель придётся пропустить первый день саммита G20
Ангела Меркель.
Источник: Tr.eyeni.biz
Берлин, 30 Ноября - DIXINEWS.
Всему виной неполадки с самолётом. Ночь немецкому лидеру пришлось провести в отеле.
Канцлер Германии Ангела Меркель пропустит первый день саммита «Большой двадцатки» в Аргентине, который открывается в пятницу, 30 ноября. Об этом пишет Reuters.
Накануне вечером 29 ноября правительственный аэробус А-340 вылетел в Буэнос-Айрес, однако вскоре совершил вынужденную посадку в Кёльне. Причиной стала техническая неисправность лайнера. В результате немецкой делегации во главе с Меркель пришлось переночевать в отеле Бонна.
В пятницу утром чиновники должны были вылететь в Южную Америку резервным бортом. Но из-за задержки Меркель пропустит открытие саммита и ряд мероприятий первого дня.
Напомним, саммит G20 проходит в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. Его участником станет в том числе и президент РФ Владимир Путин, который проведёт ряд встреч с иностранными коллегами.
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