Меркель придётся пропустить первый день саммита G20

Всему виной неполадки с самолётом. Ночь немецкому лидеру пришлось провести в отеле.

Канцлер Германии Ангела Меркель пропустит первый день саммита «Большой двадцатки» в Аргентине, который открывается в пятницу, 30 ноября. Об этом пишет Reuters.

Накануне вечером 29 ноября правительственный аэробус А-340 вылетел в Буэнос-Айрес, однако вскоре совершил вынужденную посадку в Кёльне. Причиной стала техническая неисправность лайнера. В результате немецкой делегации во главе с Меркель пришлось переночевать в отеле Бонна.

В пятницу утром чиновники должны были вылететь в Южную Америку резервным бортом. Но из-за задержки Меркель пропустит открытие саммита и ряд мероприятий первого дня.

Напомним, саммит G20 проходит в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. Его участником станет в том числе и президент РФ Владимир Путин, который проведёт ряд встреч с иностранными коллегами.