Сенат США обвинил Россию в агрессии против Украины

Так американские политики видят инцидент в Керченском проливе. Украинские корабли нарушили границу РФ, а США обвиняют российские власти в агрессии.

Американский Сенат принял резолюцию, осуждающую «провокационные действия Россия против Украины» при инциденте в Керченском проливе. Как пишет издание Hill, авторами документа стали республиканец Рон Джонс и член демократической партии Крис Мерфи.

Сенат единогласно выступил за принятие резолюции при том, что она не была обязательной. Как заметил Джонс, сенаторы подтвердили свою готовность поддержать украинский народ и власти Киева.

- Мы решительно осуждаем любые военные действия России, направленные на одностороннее изменение международных правил, - заявил Рон Джонс.

Напомним, ранее на фоне событий в Керченском проливе президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным, которая должна была состояться на саммите G20 в Аргентине.