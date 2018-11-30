Политика

Константин Большаков
30 Ноября, 2018 10:02

Сенат США обвинил Россию в агрессии против Украины

Сенат США.
Источник: 24smi.org
#сенаторы

#США

#Керченскийпролив
Вашингтон, 30 Ноября - DIXINEWS.

Так американские политики видят инцидент в Керченском проливе. Украинские корабли нарушили границу РФ, а США обвиняют российские власти в агрессии.

Американский Сенат принял резолюцию, осуждающую «провокационные действия Россия против Украины» при инциденте в Керченском проливе. Как пишет издание Hill, авторами документа стали республиканец Рон Джонс и член демократической партии Крис Мерфи.

Сенат единогласно выступил за принятие резолюции при том, что она не была обязательной. Как заметил Джонс, сенаторы подтвердили свою готовность поддержать украинский народ и власти Киева.

- Мы решительно осуждаем любые военные действия России, направленные на одностороннее изменение международных правил, - заявил Рон Джонс.

Напомним, ранее на фоне событий в Керченском проливе президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным, которая должна была состояться на саммите G20 в Аргентине.

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