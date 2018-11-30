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Константин Большаков
30 Ноября, 2018 09:26
Порошенко возвеличил Трампа после отмены встречи с Путиным
Пётр Порошенко и Дональд Трамп.
Источник: Webrelax.com
Киев, 30 Ноября - DIXINEWS.
Американский лидер решил не встречаться с российским коллегой из-за инцидента в Крыму. На Украине сразу заговорили о его величии.
Президент Украины Пётр Порошенко похвалил американского коллегу Дональда Трампа за отмену встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом Порошенко написал на своей странице в твиттере.
- Вот так поступают великие лидеры! – написал Порошенко, сделав ретвит записи Трампа об отмене встречи с Путиным.
Ранее Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером из-за инцидента в Керченском проливе. Президенты США и РФ должны были встретиться на полях саммита G20 в Аргентине, который пройдёт с 30 ноября по 1 декабря.
В Кремле выразили сожаление по поводу решения Трампа.
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