Порошенко возвеличил Трампа после отмены встречи с Путиным

Американский лидер решил не встречаться с российским коллегой из-за инцидента в Крыму. На Украине сразу заговорили о его величии.

Президент Украины Пётр Порошенко похвалил американского коллегу Дональда Трампа за отмену встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом Порошенко написал на своей странице в твиттере.

- Вот так поступают великие лидеры! – написал Порошенко, сделав ретвит записи Трампа об отмене встречи с Путиным.

Ранее Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером из-за инцидента в Керченском проливе. Президенты США и РФ должны были встретиться на полях саммита G20 в Аргентине, который пройдёт с 30 ноября по 1 декабря.

В Кремле выразили сожаление по поводу решения Трампа.