Политика

Константин Большаков
30 Ноября, 2018 09:26

Порошенко возвеличил Трампа после отмены встречи с Путиным

Пётр Порошенко и Дональд Трамп.
Источник: Webrelax.com
#Порошенко

#Трамп

#Путин
Киев, 30 Ноября - DIXINEWS.

Американский лидер решил не встречаться с российским коллегой из-за инцидента в Крыму. На Украине сразу заговорили о его величии.

Президент Украины Пётр Порошенко похвалил американского коллегу Дональда Трампа за отмену встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом Порошенко написал на своей странице в твиттере.

- Вот так поступают великие лидеры! – написал Порошенко, сделав ретвит записи Трампа об отмене встречи с Путиным.

Ранее Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером из-за инцидента в Керченском проливе. Президенты США и РФ должны были встретиться на полях саммита G20 в Аргентине, который пройдёт с 30 ноября по 1 декабря.

В Кремле выразили сожаление по поводу решения Трампа.

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