Политика

Константин Большаков
30 Ноября, 2018 09:13

Новый президент Грузии отказалась сотрудничать с Россией

Саломе Зурабишвили.
Источник: Ukraina.ru
#Грузия

#выборыпрезидента

#Зурабишвили
Тбилиси, 30 Ноября - DIXINEWS.

Её политика будет направлена в сторону Североатлантического альянса. Поэтому улучшения отношений с Тбилиси ждать не стоит.

Избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не считает возможным диалог с Россией, пока Москва признаёт независимость Абхазии и Южной Осетии. Её слова передаёт «Русская служба «Би-би-си».

По словам Зурабишвили, она не собирается балансировать между Европой и Россией. А отношениям с нашей страной, уверена грузинский лидер, мешает в том числе и конфликт РФ с Украиной.

Зурабишвили заверила, что будет стремиться привести Грузию в Евросоюз и НАТО, добавив, что «нужно больше НАТО, а не меньше».

Напомним, Саломе Зурабишвили выиграла президентские выборы в Грузии с 59,52% голосов в качестве независимого кандидата. Однако её поддерживала правящая партия «Грузинская мечта».

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