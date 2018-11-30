Новый президент Грузии отказалась сотрудничать с Россией

Её политика будет направлена в сторону Североатлантического альянса. Поэтому улучшения отношений с Тбилиси ждать не стоит.

Избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не считает возможным диалог с Россией, пока Москва признаёт независимость Абхазии и Южной Осетии. Её слова передаёт «Русская служба «Би-би-си».

По словам Зурабишвили, она не собирается балансировать между Европой и Россией. А отношениям с нашей страной, уверена грузинский лидер, мешает в том числе и конфликт РФ с Украиной.

Зурабишвили заверила, что будет стремиться привести Грузию в Евросоюз и НАТО, добавив, что «нужно больше НАТО, а не меньше».

Напомним, Саломе Зурабишвили выиграла президентские выборы в Грузии с 59,52% голосов в качестве независимого кандидата. Однако её поддерживала правящая партия «Грузинская мечта».