Украина закрыла доступ в Крым иностранцам

Теперь через границу страны на полуостров могут попасть только украинские граждане. Запрет начал действовать сегодня.

В четверг, 29 ноября, Государственная пограничная служба Украины закрыла въезд в Крым для всех иностранных граждан. Теперь въехать на полуостров с территории страны смогут лишь украинские граждане.

Как заявили в ГПСУ «Би-би-си Украина», этот запрет связан с введением военного положения в ряде регионов страны. Ограничения будут действовать, пока действует и военное положение, заметили пограничники.

- Особое внимание во время контроля будет уделяться группе риска, - заявили украинские пограничники, добавив, что в первую очередь речь идёт о гражданах России.

Напомним, военное положение в Украине будет действовать до 26 декабря. Причиной его введения стало задержание трёх кораблей ВМС ВСУ в Керченском проливе российскими пограничниками 25 ноября.