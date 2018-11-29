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Константин Большаков
29 Ноября, 2018 19:13
Украина закрыла доступ в Крым иностранцам
Граница в Крыму.
Источник: Ukraina.ru
Киев, 29 Ноября - DIXINEWS.
Теперь через границу страны на полуостров могут попасть только украинские граждане. Запрет начал действовать сегодня.
В четверг, 29 ноября, Государственная пограничная служба Украины закрыла въезд в Крым для всех иностранных граждан. Теперь въехать на полуостров с территории страны смогут лишь украинские граждане.
Как заявили в ГПСУ «Би-би-си Украина», этот запрет связан с введением военного положения в ряде регионов страны. Ограничения будут действовать, пока действует и военное положение, заметили пограничники.
- Особое внимание во время контроля будет уделяться группе риска, - заявили украинские пограничники, добавив, что в первую очередь речь идёт о гражданах России.
Напомним, военное положение в Украине будет действовать до 26 декабря. Причиной его введения стало задержание трёх кораблей ВМС ВСУ в Керченском проливе российскими пограничниками 25 ноября.
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