Нелепые оправдания Евгения Шабаева не спасут его от статьи за экстремизм

Не так давно в Москве прошел форум «ЧВК. Гибель Армии», организатором которого выступил самопровозглашенный офицер Евгений Шабаев.

Гостям форума раздавали листовки соответствующего содержания. Позже они были переданы в полицию. Кроме того, по завершении выступления воодушевленный Шабаев решил распространить свои экстремистские материалы в соцетях. Однако сейчас, когда выступление Шабаева привлекло внимание полиции, он всерьез испугался грозящей уголовной ответственности.

Спеша оправдаться, одиозный лжеофицер дал интервью малоизвестному изданию «Собеседник». Он заявил, что его аккаунты якобы взломали, а сам он никаких экстремистских статей не писал. Более того, Шабаев пожаловался, что за ним была устроена слежка, а на телефон постоянно поступали звонки с угрозами. И добавил, что некие «подконтрольные СМИ» начали называть его «жуликом», «аферистом» и «больным».

Интервью породило целый ряд вопросов. Почему Шабаев решил рассказать о «взломе» соцсетей только сейчас? С момента публикации экстремистских материалов на его странице прошло уже десять дней, а он так и не обратился в службу поддержки с просьбой восстановить доступ к своей странице. Более того, 20 ноября он выступал на «Эхе Москвы» и вполне мог сделать заявление о взломе. Но не сделал. К тому же Шабаев никак не прокомментировал содержание листовок, которые раздавались на его форуме.

Шабаев также умолчал о том, почему его величают жуликом. А просто заявил, что его «оболгали подконтрольные СМИ». Однако весьма трудно назвать президента Ассоциации ветеранов антитеррора «Альфа» и члена общественной палаты Российской Федерации Сергея Гончарова «подконтрольным». А ведь именно они называют Шабаева самозванцем и провокатором.

Заявления о «звонках с угрозами» и «слежке» лжеофицер также не смог доказать. Он даже не написал заявления в полицию, что сделал бы любой человек на его месте.

Вывод напрашивается сам собой. Шабаев явно перегнул палку, заигравшись в «военного эксперта» и «борца с режимом», наговорив на реальный срок. Но западные кураторы поскупились на адвоката. Теперь самопровозглашенный офицер остался один на один со своими проблемами. Аферист изо всех сил пытается выйти из ситуации без потерь, но получается из рук вон плохо.