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Константин Большаков
29 Ноября, 2018 17:01
В Кабардино-Балкарии силовики расстреляли «Жигули» с боевиками
Место происшествия в Кабардино-Балкарии.
Источник: sledcom.ru
Нальчик, 29 Ноября - DIXINEWS.
Бандиты первые открыли огонь и были уничтожены. Среди правоохранителей раненых нет.
В четверг, 29 ноября, в Майском районе Кабардино-Балкарии произошла перестрелка между российскими силовиками и боевиками. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Как пояснили в ведомстве, при отработке оперативной информации сотрудники ФСБ и МВД попытались остановить для проверки «ВАЗ-2107». Однако трое людей, сидевших в «Жигулях», открыли огонь по правоохранителям.
- Нападавшие были ликвидированы. Среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет, - рассказали в СК РФ.
По данному факту заведено уголовное дело по статьям «Незаконный оборот оружия» и «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов». Устанавливаются личности нападавших.
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