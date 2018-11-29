Силовые структуры

Константин Большаков
29 Ноября, 2018 17:01

В Кабардино-Балкарии силовики расстреляли «Жигули» с боевиками

Место происшествия в Кабардино-Балкарии.
Источник: sledcom.ru
#ФСБ

#МВД

#боевики
Нальчик, 29 Ноября - DIXINEWS.

Бандиты первые открыли огонь и были уничтожены. Среди правоохранителей раненых нет.

В четверг, 29 ноября, в Майском районе Кабардино-Балкарии произошла перестрелка между российскими силовиками и боевиками. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Как пояснили в ведомстве, при отработке оперативной информации сотрудники ФСБ и МВД попытались остановить для проверки «ВАЗ-2107». Однако трое людей, сидевших в «Жигулях», открыли огонь по правоохранителям.

- Нападавшие были ликвидированы. Среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет, - рассказали в СК РФ.

По данному факту заведено уголовное дело по статьям «Незаконный оборот оружия» и «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов». Устанавливаются личности нападавших.

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