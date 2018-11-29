Власть

Константин Большаков
29 Ноября, 2018 16:03

Вице-спикер Госдумы улетел в Майями вместо региональной недели в России

Фотография Игоря Лебедева из Майями.
Источник: facebook.com/igor.lebedev.5
#ГосДума

#Лебедев

#Неверов
Москва, 29 Ноября - DIXINEWS.

Своё местоположение чиновник раскрыл в соцсетях. Его сразу же упрекнул коллега.

Вице-спикер Государственной думы РФ от ЛДПР Игорь Лебедев опубликовал фотографии из Майями на своей странице в Facebook и пояснил, что в этот город «можно только влюбиться» и сам он находится «в чудесном настроении».

Эту запись заметил коллега господина Лебедева, другой вице-спикер Госдумы, глава фракции партии «Единая Россия» Сергей Неверов, который заметил, что Майями не является российским регионом, и Лебедев нужнее в России.

- Игорь Владимирович, идёт региональная неделя, Майями не наш регион, это далеко от Хабаровска, Владимира и Смоленска, - заметил Неверов.

В ответ на это Игорь Лебедев сыронизировал, что «Майями как избирательный округ прикреплён к одному из округов депутатов» фракции ЛДПР, а Неверову, которому в 2014 году Вашингтон запретил посещать США, «грех этого не знать».

В комментариях к записи политика о Майями некоторые пользователи раскритиковали Лебедева за поездку в США, интересовались «как там на загнивающем Западе» и предложили чиновнику отдохнуть в Крыму вместо зарубежных курортов.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Яровая взялась за ужесточение доступа к оружию
В Госдуме предложили отказаться от ЕГЭ
В Госдуме предложили штрафовать безработных россиян
Читайте в рубрике:
В Кремле раскрыли график Путина в Аргентине
Песков ответил на угрозы Трампа отменить встречу с Путиным
Захарова ответила на заявление Климкина о ненужности дипотношений


По Ботаническому саду Нью-Йорка вновь помчались мини-поезда
1918. Девятая серия. Террор «красных»
Пресечена деятельность граждан, оставивших без жилья 17 москвичей
Террорист пытался отравить целый европейский город
ВИДЕО

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Самаре установили новую цену проезда в транспорте
Нальчик, 29 Ноября, 17:01.
В Кабардино-Балкарии силовики расстреляли «Жигули» с боевиками
Москва, 29 Ноября, 16:52.
Нелепые оправдания Евгения Шабаева не спасут его от статьи за экстремизм
Уфа, 29 Ноября, 16:48.
Башкирский пристав задержал подозреваемого, разыскиваемого по всей РФ
Москва, 29 Ноября, 16:03.
Вице-спикер Госдумы улетел в Майями вместо региональной недели в России
Нью-Йорк, 29 Ноября, 15:42.
В «Игре престолов» появится секретная серия с погибшими персонажами
Москва, 29 Ноября, 15:16.
В Роспотребнадзоре объяснили ситуацию с ВИЧ
Москва, 29 Ноября, 14:50.
Знак «Шипы» на автомобилях стал больше не обязательным
Москва, 29 Ноября, 14:16.
В Москве ответили на призыв Порошенко ввести корабли НАТО в Азовское море
Москва, 29 Ноября, 13:48.
Нарышкин предложил поддержать рэперов бюджетными деньгами
Москва, 29 Ноября, 12:41.
Россия оказалась лидером по темпам распространения ВИЧ в Европе
Москва, 29 Ноября, 12:25.
В Кремле раскрыли график Путина в Аргентине





Загрузка...



СМИ24



Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия