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Константин Большаков
29 Ноября, 2018 16:03
Вице-спикер Госдумы улетел в Майями вместо региональной недели в России
Фотография Игоря Лебедева из Майями.
Источник: facebook.com/igor.lebedev.5
Москва, 29 Ноября - DIXINEWS.
Своё местоположение чиновник раскрыл в соцсетях. Его сразу же упрекнул коллега.
Вице-спикер Государственной думы РФ от ЛДПР Игорь Лебедев опубликовал фотографии из Майями на своей странице в Facebook и пояснил, что в этот город «можно только влюбиться» и сам он находится «в чудесном настроении».
Эту запись заметил коллега господина Лебедева, другой вице-спикер Госдумы, глава фракции партии «Единая Россия» Сергей Неверов, который заметил, что Майями не является российским регионом, и Лебедев нужнее в России.
- Игорь Владимирович, идёт региональная неделя, Майями не наш регион, это далеко от Хабаровска, Владимира и Смоленска, - заметил Неверов.
В ответ на это Игорь Лебедев сыронизировал, что «Майями как избирательный округ прикреплён к одному из округов депутатов» фракции ЛДПР, а Неверову, которому в 2014 году Вашингтон запретил посещать США, «грех этого не знать».
В комментариях к записи политика о Майями некоторые пользователи раскритиковали Лебедева за поездку в США, интересовались «как там на загнивающем Западе» и предложили чиновнику отдохнуть в Крыму вместо зарубежных курортов.
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