Вице-спикер Госдумы улетел в Майями вместо региональной недели в России

Своё местоположение чиновник раскрыл в соцсетях. Его сразу же упрекнул коллега.

Вице-спикер Государственной думы РФ от ЛДПР Игорь Лебедев опубликовал фотографии из Майями на своей странице в Facebook и пояснил, что в этот город «можно только влюбиться» и сам он находится «в чудесном настроении».

Эту запись заметил коллега господина Лебедева, другой вице-спикер Госдумы, глава фракции партии «Единая Россия» Сергей Неверов, который заметил, что Майями не является российским регионом, и Лебедев нужнее в России.

- Игорь Владимирович, идёт региональная неделя, Майями не наш регион, это далеко от Хабаровска, Владимира и Смоленска, - заметил Неверов.

В ответ на это Игорь Лебедев сыронизировал, что «Майями как избирательный округ прикреплён к одному из округов депутатов» фракции ЛДПР, а Неверову, которому в 2014 году Вашингтон запретил посещать США, «грех этого не знать».

В комментариях к записи политика о Майями некоторые пользователи раскритиковали Лебедева за поездку в США, интересовались «как там на загнивающем Западе» и предложили чиновнику отдохнуть в Крыму вместо зарубежных курортов.