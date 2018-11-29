Культура

Константин Большаков
29 Ноября, 2018 15:42

В «Игре престолов» появится секретная серия с погибшими персонажами

Шон Бин в роли Неда Старка.
Источник: Телеканал HBO
#Играпрестолов

#HBO

#сериалы
Нью-Йорк, 29 Ноября - DIXINEWS.

Она не будет показана широкому кругу зрителей. А войдёт в специальное издание всех сезонов.

Создатели культового сериала «Игра престолов» сняли специальный эпизод, в котором будут погибшие ранее персонажи. Об этом написало зарубежное издание Entertainment Weekly.

По сведениям издания, работа над серией прошла в Белфасте в 2018 году. В съёмках принимал участие Шон Бин, сыгравший главного героя первого сезона Неда Старка. В то же время в городе был и Джейсон Момоа, который исполнил роль мужа Дейенрис Кхала Дрого. Но достоверно неизвестно, появится ли он в спецэпизоде.

Телеканал HBO не собирается транслировать данную серию вместе с другими эпизодами восьмого сезона «Игры престолов». Она появится лишь в новом издании всех восьми сезонов на физических носителях. Его релиз состоится только после финала заключительного сезона.

Напомним, восьмой сезон «Игры престолов» выйдет на экраны только в апреле 2019 года. Он станет последним в фэнтезийной саге.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Названа дата премьеры третьего сезона «Настоящего детектива»
Названы актрисы на главные женские роли в сериале «Ведьмак»
Последний сезон «Игры престолов» могут снять в Якутии
Читайте в рубрике:
Омский аэропорт назовут в честь Егора Летова
Президент поздравил Гребенщикова с 65-летием
Скончался легендарный итальянский режиссёр Бернардо Бертолуччи


Террорист пытался отравить целый европейский город
Борьба за пост президента Украины перешла в горячую фазу
Правила экзамена на водительские права могут кардинально изменить
Вся полиция Австрии бросилась на поиски грабителей века
ВИДЕО

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Самаре установили новую цену проезда в транспорте
Нальчик, 29 Ноября, 17:01.
В Кабардино-Балкарии силовики расстреляли «Жигули» с боевиками
Москва, 29 Ноября, 16:52.
Нелепые оправдания Евгения Шабаева не спасут его от статьи за экстремизм
Уфа, 29 Ноября, 16:48.
Башкирский пристав задержал подозреваемого, разыскиваемого по всей РФ
Москва, 29 Ноября, 16:03.
Вице-спикер Госдумы улетел в Майями вместо региональной недели в России
Нью-Йорк, 29 Ноября, 15:42.
В «Игре престолов» появится секретная серия с погибшими персонажами
Москва, 29 Ноября, 15:16.
В Роспотребнадзоре объяснили ситуацию с ВИЧ
Москва, 29 Ноября, 14:50.
Знак «Шипы» на автомобилях стал больше не обязательным
Москва, 29 Ноября, 14:16.
В Москве ответили на призыв Порошенко ввести корабли НАТО в Азовское море
Москва, 29 Ноября, 13:48.
Нарышкин предложил поддержать рэперов бюджетными деньгами
Москва, 29 Ноября, 12:41.
Россия оказалась лидером по темпам распространения ВИЧ в Европе
Москва, 29 Ноября, 12:25.
В Кремле раскрыли график Путина в Аргентине





Загрузка...



СМИ24



Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия