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Константин Большаков
29 Ноября, 2018 15:42
В «Игре престолов» появится секретная серия с погибшими персонажами
Шон Бин в роли Неда Старка.
Источник: Телеканал HBO
Нью-Йорк, 29 Ноября - DIXINEWS.
Она не будет показана широкому кругу зрителей. А войдёт в специальное издание всех сезонов.
Создатели культового сериала «Игра престолов» сняли специальный эпизод, в котором будут погибшие ранее персонажи. Об этом написало зарубежное издание Entertainment Weekly.
По сведениям издания, работа над серией прошла в Белфасте в 2018 году. В съёмках принимал участие Шон Бин, сыгравший главного героя первого сезона Неда Старка. В то же время в городе был и Джейсон Момоа, который исполнил роль мужа Дейенрис Кхала Дрого. Но достоверно неизвестно, появится ли он в спецэпизоде.
Телеканал HBO не собирается транслировать данную серию вместе с другими эпизодами восьмого сезона «Игры престолов». Она появится лишь в новом издании всех восьми сезонов на физических носителях. Его релиз состоится только после финала заключительного сезона.
Напомним, восьмой сезон «Игры престолов» выйдет на экраны только в апреле 2019 года. Он станет последним в фэнтезийной саге.
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