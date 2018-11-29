В «Игре престолов» появится секретная серия с погибшими персонажами

Она не будет показана широкому кругу зрителей. А войдёт в специальное издание всех сезонов.

Создатели культового сериала «Игра престолов» сняли специальный эпизод, в котором будут погибшие ранее персонажи. Об этом написало зарубежное издание Entertainment Weekly.

По сведениям издания, работа над серией прошла в Белфасте в 2018 году. В съёмках принимал участие Шон Бин, сыгравший главного героя первого сезона Неда Старка. В то же время в городе был и Джейсон Момоа, который исполнил роль мужа Дейенрис Кхала Дрого. Но достоверно неизвестно, появится ли он в спецэпизоде.

Телеканал HBO не собирается транслировать данную серию вместе с другими эпизодами восьмого сезона «Игры престолов». Она появится лишь в новом издании всех восьми сезонов на физических носителях. Его релиз состоится только после финала заключительного сезона.

Напомним, восьмой сезон «Игры престолов» выйдет на экраны только в апреле 2019 года. Он станет последним в фэнтезийной саге.