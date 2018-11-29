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Константин Большаков
29 Ноября, 2018 15:16
В Роспотребнадзоре объяснили ситуацию с ВИЧ
Анна Попова.
Источник: Topdialog.ru
Москва, 29 Ноября - DIXINEWS.
Оказывается, темпы заболеваемости снижаются. Но по данным европейских специалистов, положение серьёзное.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова разъяснила ситуацию с заболеваемостью вирусом иммунодефицита человека в России. По словам госпожи Поповой, темп прироста болезни снизился с 13% в 2013 году до -2% в 2018 году.
- РФ ведёт системную, планомерную работу по снижению количества случаев инфицирования ВИЧ-инфекцией, - заявила Попова в беседе с РИА «Новости».
При этом в текущем году в стране на 13% выросло число граждан, протестированных на наличие ВИЧ. В прошлом году обследовано было 30% россиян, а в 2018 году уже 43%.
Напомним, ранее Европейский центр профилактики и контроля заболеваний в совместном докладе с Европейским бюро Всемирной организации здравоохранения сообщил, что Россия стала одним из лидеров по темпам распространения ВИЧ в Европе.
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