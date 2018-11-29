Здоровье

Константин Большаков
29 Ноября, 2018 15:16

В Роспотребнадзоре объяснили ситуацию с ВИЧ

Анна Попова.
Источник: Topdialog.ru
#Роспотребнадзор

#ВИЧ

#Попова
Москва, 29 Ноября - DIXINEWS.

Оказывается, темпы заболеваемости снижаются. Но по данным европейских специалистов, положение серьёзное.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова разъяснила ситуацию с заболеваемостью вирусом иммунодефицита человека в России. По словам госпожи Поповой, темп прироста болезни снизился с 13% в 2013 году до -2% в 2018 году.

- РФ ведёт системную, планомерную работу по снижению количества случаев инфицирования ВИЧ-инфекцией, - заявила Попова в беседе с РИА «Новости».

При этом в текущем году в стране на 13% выросло число граждан, протестированных на наличие ВИЧ. В прошлом году обследовано было 30% россиян, а в 2018 году уже 43%.

Напомним, ранее Европейский центр профилактики и контроля заболеваний в совместном докладе с Европейским бюро Всемирной организации здравоохранения сообщил, что Россия стала одним из лидеров по темпам распространения ВИЧ в Европе.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Россия оказалась лидером по темпам распространения ВИЧ в Европе
Роспотребнадзор озвучил позицию по курительным комнатам в аэропортах
Роспотребнадзор раскрыл опасность двух новых штаммов гриппа, грозящих россиянам
Читайте в рубрике:
Эксперты назвали самые пьющие регионы России
В Роскачестве рассказали, как выбрать хорошие пельмени
Фонд ОМС разъяснил ситуацию с заменой старых полисов


Пресечена деятельность граждан, оставивших без жилья 17 москвичей
Террорист пытался отравить целый европейский город
Борьба за пост президента Украины перешла в горячую фазу
Правила экзамена на водительские права могут кардинально изменить
ВИДЕО

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Самаре установили новую цену проезда в транспорте
Нальчик, 29 Ноября, 17:01.
В Кабардино-Балкарии силовики расстреляли «Жигули» с боевиками
Москва, 29 Ноября, 16:52.
Нелепые оправдания Евгения Шабаева не спасут его от статьи за экстремизм
Уфа, 29 Ноября, 16:48.
Башкирский пристав задержал подозреваемого, разыскиваемого по всей РФ
Москва, 29 Ноября, 16:03.
Вице-спикер Госдумы улетел в Майями вместо региональной недели в России
Нью-Йорк, 29 Ноября, 15:42.
В «Игре престолов» появится секретная серия с погибшими персонажами
Москва, 29 Ноября, 15:16.
В Роспотребнадзоре объяснили ситуацию с ВИЧ
Москва, 29 Ноября, 14:50.
Знак «Шипы» на автомобилях стал больше не обязательным
Москва, 29 Ноября, 14:16.
В Москве ответили на призыв Порошенко ввести корабли НАТО в Азовское море
Москва, 29 Ноября, 13:48.
Нарышкин предложил поддержать рэперов бюджетными деньгами
Москва, 29 Ноября, 12:41.
Россия оказалась лидером по темпам распространения ВИЧ в Европе
Москва, 29 Ноября, 12:25.
В Кремле раскрыли график Путина в Аргентине





Загрузка...



СМИ24



Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия