В Роспотребнадзоре объяснили ситуацию с ВИЧ

Оказывается, темпы заболеваемости снижаются. Но по данным европейских специалистов, положение серьёзное.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова разъяснила ситуацию с заболеваемостью вирусом иммунодефицита человека в России. По словам госпожи Поповой, темп прироста болезни снизился с 13% в 2013 году до -2% в 2018 году.

- РФ ведёт системную, планомерную работу по снижению количества случаев инфицирования ВИЧ-инфекцией, - заявила Попова в беседе с РИА «Новости».

При этом в текущем году в стране на 13% выросло число граждан, протестированных на наличие ВИЧ. В прошлом году обследовано было 30% россиян, а в 2018 году уже 43%.

Напомним, ранее Европейский центр профилактики и контроля заболеваний в совместном докладе с Европейским бюро Всемирной организации здравоохранения сообщил, что Россия стала одним из лидеров по темпам распространения ВИЧ в Европе.