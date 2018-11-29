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Константин Большаков
29 Ноября, 2018 14:50
Знак «Шипы» на автомобилях стал больше не обязательным
Знак "Шипы".
Источник: News.vse42.ru
Москва, 29 Ноября - DIXINEWS.
Такое решение приняли в правительстве. Ранее об этом просили в МВД.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому вносятся изменения в правила дорожного движения. Отныне водителям не обязательно устанавливать знак «Шипы» на автомобили с шипованными шинами. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.
При этом весной 2017 года за отсутствие знака «Шипы» был введён штраф в размере 500 рублей. Однако теперь власти посчитали, что наличие шипованной резины или её отсутствие не влияет на динамические характеристики машины.
Кроме того, этим же постановлением признаются обычными пешеходами люди, передвигающиеся в инвалидных колясках с двигателем. А гражданам, имеющим третью группу инвалидности, разрешили останавливаться под знаком «Стоянка запрещена».
Напомним, что с инициативой отменить знак «Шипы» в правительство обратилось МВД ещё в начале ноября.
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