В Москве ответили на призыв Порошенко ввести корабли НАТО в Азовское море

Украинский лидер продолжает устраивать провокации. Так посчитали в Кремле, изучив его заявление.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал призыв украинского президента Петра Порошенко ввести в Азовское море корабли НАТО. По словам господина Пескова, данное заявление является провокацией.

- Сама постановка вопроса, конечно, нацелена на дальнейшее провоцирование напряжённости, на продолжение провокационной линии, в основе которой лежат предэлекторальные внутриполитические интересы президента Порошенко, - передают РИА «Новости» слова Пескова.

При этом представитель Кремля отказался говорить о возможном ответе Москвы в случае, если корабли НАТО всё же войдут в Азовское море. Песков отметил, что «эвентуальные рассуждения» в данном случае не уместны.

Напомним, Порошенко в интервью немецкому изданию The Bild обратился к НАТО с просьбой отправить в Азовское море военные корабли для помощи Украине. Такую просьбу он озвучил на фоне последних событий в Керченском проливе, где 25 ноября российские пограничники задержали 3 корабля ВМС Украины.