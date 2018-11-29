Политика

Константин Большаков
29 Ноября, 2018 14:16

В Москве ответили на призыв Порошенко ввести корабли НАТО в Азовское море

Военные корабли.
Источник: Regnum.ru
#Песков

#Порошенко

#НАТО
Москва, 29 Ноября - DIXINEWS.

Украинский лидер продолжает устраивать провокации. Так посчитали в Кремле, изучив его заявление.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал призыв украинского президента Петра Порошенко ввести в Азовское море корабли НАТО. По словам господина Пескова, данное заявление является провокацией.

- Сама постановка вопроса, конечно, нацелена на дальнейшее провоцирование напряжённости, на продолжение провокационной линии, в основе которой лежат предэлекторальные внутриполитические интересы президента Порошенко, - передают РИА «Новости» слова Пескова.

При этом представитель Кремля отказался говорить о возможном ответе Москвы в случае, если корабли НАТО всё же войдут в Азовское море. Песков отметил, что «эвентуальные рассуждения» в данном случае не уместны.

Напомним, Порошенко в интервью немецкому изданию The Bild обратился к НАТО с просьбой отправить в Азовское море военные корабли для помощи Украине. Такую просьбу он озвучил на фоне последних событий в Керченском проливе, где 25 ноября российские пограничники задержали 3 корабля ВМС Украины.

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