Общество

Константин Большаков
29 Ноября, 2018 13:48

Нарышкин предложил поддержать рэперов бюджетными деньгами

Сергей Нарышкин.
Источник: Tvk6.ru
#Нарышкин

#рэперы

#Швыдкой
Москва, 29 Ноября - DIXINEWS.

Исполнители могут получать гранты от властей, считает глава СВР. Его поддержал представитель главы государства.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин предложил министерству культуры РФ поддерживать рэперов правительственными грантами. Такое заявление господин Нарышкин сделал в четверг, 29 ноября, выступая на заседании оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в России.

- Может быть, стоит министерству культуры подумать над грантовой поддержкой современной формы поэтического и музыкального творчества, - сказал Нарышкин.

Как пишет ТАСС, мнение главы СВР поддержал спецпредставитель президента РФ по культуре Михаил Швыдкой. Чиновник призвал налаживать диалог с рэперами, так как «эти ребята заводят молодёжь».

- Это параллельный мир, существующий рядом, и не обращать на него внимания нельзя, - заметил господин Швыдкой.

Михаил Швыдкой также добавил, что с молодёжью нельзя общаться запретительными мерами, напомнив о запретах выступлений рок-музыкантов в советское время. Такое заявление он сделал на фоне отмены концертов ряда популярных рэперов в регионах страны за последние недели.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Рэпера Хаски выпустили из-под ареста
Нарышкин объяснил цели поездки в США
Читайте в рубрике:
Брилёв объяснил наличие британского подданства
Российский журналист раскритиковал вседозволенность в интернете
В правительстве придумали способ повысить рождаемость


В Мариуполе детей выгнали рыть окопы
Эксперты оценили уровень недоверия российского бизнеса к правительству
Суд в Крыму арестовал 15 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе
Реформа ОСАГО в России начнется в следующем году: какие ожидаются изменения
ВИДЕО

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нарышкин предложил поддержать рэперов бюджетными деньгами
Москва, 29 Ноября, 12:41.
Россия оказалась лидером по темпам распространения ВИЧ в Европе
Москва, 29 Ноября, 12:25.
В Кремле раскрыли график Путина в Аргентине
Москва, 29 Ноября, 11:51.
В Подмосковье полицейский с ножом напал на коллегу из прокуратуры
Омск, 29 Ноября, 10:40.
В омском Заксобрании одобрили профицитный бюджет-2019
Москва, 29 Ноября, 09:56.
«Локомотив» победил в Лиге Чемпионов впервые за 14 лет (ВИДЕО)
Красноярск, 29 Ноября, 09:41.
В Красноярске заработали автобусные экскурсионные маршруты
Москва, 29 Ноября, 08:46.
Россиянам разрешили не доказывать отсутствие долгов по ЖКХ
Вашингтон, 29 Ноября, 08:32.
Дональд Трамп намерен разобраться с инцидентом в Керченском проливе
Москва, 28 Ноября, 19:42.
В Москве придумали способ борьбы с холодом
Санкт-Петербург, 28 Ноября, 19:21.
Медведев посетил Балтийский завод в Петербурге
Нарьян-Мар, 28 Ноября, 19:20.
Под Нарьян-Маром потерпел крушение вертолёт Ми-26





Загрузка...



СМИ24



Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия