Нарышкин предложил поддержать рэперов бюджетными деньгами

Исполнители могут получать гранты от властей, считает глава СВР. Его поддержал представитель главы государства.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин предложил министерству культуры РФ поддерживать рэперов правительственными грантами. Такое заявление господин Нарышкин сделал в четверг, 29 ноября, выступая на заседании оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в России.

- Может быть, стоит министерству культуры подумать над грантовой поддержкой современной формы поэтического и музыкального творчества, - сказал Нарышкин.

Как пишет ТАСС, мнение главы СВР поддержал спецпредставитель президента РФ по культуре Михаил Швыдкой. Чиновник призвал налаживать диалог с рэперами, так как «эти ребята заводят молодёжь».

- Это параллельный мир, существующий рядом, и не обращать на него внимания нельзя, - заметил господин Швыдкой.

Михаил Швыдкой также добавил, что с молодёжью нельзя общаться запретительными мерами, напомнив о запретах выступлений рок-музыкантов в советское время. Такое заявление он сделал на фоне отмены концертов ряда популярных рэперов в регионах страны за последние недели.