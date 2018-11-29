Здоровье

Константин Большаков
29 Ноября, 2018 12:41

Россия оказалась лидером по темпам распространения ВИЧ в Европе

Анализы на ВИЧ.
Источник: Royalradio.ru
#ВИЧ

#медицина

#заболевания
Москва, 29 Ноября - DIXINEWS.

Неутешительную статистику озвучили европейские специалисты. В список вошли и ряд соседних государств.

Россия оказалась одним из лидеров среди стран Европы по темпам распространения ВИЧ. Такие данные опубликовал Европейский центр профилактики и контроля заболеваний в совместном докладе с Европейским бюро ВОЗ. Также в список стран вошли Белоруссия, Украина и Молдавия.

Исследования медиков гласят, что в 2017 году в РФ диагностировались 71,1 новых случаев заражения вирусом иммунодефицита человека на 100 тысяч населения. На Украине было выявлено 37 случаев, в Белоруссии – 26,1 случаев, а в Молдавии – 20,6 заражений на 100 тысяч человек соответственно.

Всего же за год в Европе зафиксировали 159 тысяч новых случаев заражения ВИЧ. При этом только в России – 104 тысячи случаев.

Согласно данным исследования, в большинстве случаев вирус передавался при половых контактах между мужчиной и женщиной – 56%, и при употреблении инъекционных наркотических препаратов – 30%.

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