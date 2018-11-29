В Кремле раскрыли график Путина в Аргентине

Завтра в этой южноамериканской стране откроется саммит «Большой двадцатки». У российского лидера запланирован ряд встреч.

С 30 ноября по 1 декабря президент РФ Владимир Путин посетит Аргентину, где примет участие в саммите G20. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщили в пресс-службе Кремля.

- В ходе неформальной встречи и трёх рабочих заседаний саммита планируется обсудить такие темы, как глобальная экономика, рынки труда, международная финансовая и налоговая системы, устойчивое развитие, климат, инфраструктура, энергетика и продовольственная безопасность, - пояснили в администрации президента.

Кроме того, на полях саммита Путин встретится с главами стран БРИКС и РИК (Россия, Индия, Китай) в неформальной обстановке, а также проведёт переговоры с лидерами ряда стран, в том числе, как планируется, с президентом США Дональдом Трампом.

А 1 декабря Владимир Путин встретится с аргентинским коллегой Маурисио Макри, с которым обсудит стратегическое партнёрство между двумя странами и подпишет ряд двусторонних документов.