Криминал

Константин Большаков
29 Ноября, 2018 11:51

В Подмосковье полицейский с ножом напал на коллегу из прокуратуры

Сотрудник МВД.
Источник: News.ykt.ru
#СКР

#полицейские

#Прокуратура
Москва, 29 Ноября - DIXINEWS.

Мотивы поступка мужчины пока не ясны. Нападавшего обезвредили работники надзорного ведомства.

В Электростали следователи завели уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование, в отношении сотрудника правоохранительных органов.

Как сообщили в СУ СКР по Московской области, 28 ноября полицейский, находясь в здании прокуратуры, вооружился на нож и напал на работника ведомства. Преступные действия мужчины успели пресечь коллеги потерпевшего.

- На допросе у следователя подозреваемый от дачи показания отказался, мотивы его поступка не известны, - пояснили в региональном управлении СК РФ.

Сейчас все обстоятельства и причины конфликта выясняются. В отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения.

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