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Константин Большаков
29 Ноября, 2018 11:51
В Подмосковье полицейский с ножом напал на коллегу из прокуратуры
Сотрудник МВД.
Источник: News.ykt.ru
Москва, 29 Ноября - DIXINEWS.
Мотивы поступка мужчины пока не ясны. Нападавшего обезвредили работники надзорного ведомства.
В Электростали следователи завели уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование, в отношении сотрудника правоохранительных органов.
Как сообщили в СУ СКР по Московской области, 28 ноября полицейский, находясь в здании прокуратуры, вооружился на нож и напал на работника ведомства. Преступные действия мужчины успели пресечь коллеги потерпевшего.
- На допросе у следователя подозреваемый от дачи показания отказался, мотивы его поступка не известны, - пояснили в региональном управлении СК РФ.
Сейчас все обстоятельства и причины конфликта выясняются. В отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения.
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