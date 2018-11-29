«Локомотив» победил в Лиге Чемпионов впервые за 14 лет

Накануне москвичи обыграли гостей из Турции. Болельщики ждали от «железнодорожников» победы в самом престижном клубном турнире годами.

Вечером в среду, 28 ноября, московский «Локомотив» провёл матч с турецким «Галатасараем» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов. Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Результативными ударами отметились Гжегож Крыховяк и Владислав Игнатьев.

Интересно, что эта победа стала первой для «Локомотива» в рамках Лиги Чемпионов за 14 лет. Последний раз «железнодорожники» побеждали соперников в матче ЛЧ весной 2004 года.

К сожалению, данная победа пока что не гарантирует столичному клубу участие в еврокубках весной. «Локомотив» имеет 3 очка после 5 игр и занимает 4 место в группе. На третьем месте «Галатасарай» с четырьмя очками.

До лидеров группы – «Порту» с 13-ю очками и «Шальке 04» с 8-ю очками – и россиянам, и туркам уже не дотянутся. Однако если «Локомотив» одержит победу в следующем матче, а «Галатасарай» проиграет, российский клуб закончит групповой этап на третьем месте.