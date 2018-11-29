ЖКХ

Константин Большаков
29 Ноября, 2018 08:46

Россиянам разрешили не доказывать отсутствие долгов по ЖКХ

Квитанция за коммунальные услуги.
Источник: Vsesvoi43.ru
#жкх

#льготы

#коммуналка
Москва, 29 Ноября - DIXINEWS.

Это было необходимо для получения льгот. Теперь президент упростил данный порядок.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий порядок получения льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. В частности, теперь при оформлении льгот и компенсаций россиянам не придётся доказывать отсутствие долгов за «коммуналку». Об этом сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что факт наличия задолженности за ЖКХ будет выявляться на основании постановления суда, а гражданам не нужно будет предъявлять документы, подтверждающие существование подобного судебного решения.

По словам спикера Государственной думы РФ Вячеслава Володина, данный законопроект позволит «восстановить социальную справедливость», избавив россиян от бюрократических проволочек при оформлении льгот по оплате коммунальных услуг.

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