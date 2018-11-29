Дональд Трамп намерен разобраться с инцидентом в Керченском проливе

Глава Белого дома хочет знать, что произошло на самом деле. Ему уже готовят отчёт собственные специалисты.

Президент США Дональд Трамп во время встречи с журналистами в Белом доме сообщил, что ему готовят отчёт об инциденте, произошедшем в Керченском проливе 25 ноября, когда российские пограничники задержали 3 корабля ВМС Украины. В первую очередь американского лидера интересует, предупреждала ли украинская сторона россиян о своём проходе.

- У них есть система, и она работала. Мне не понравился этот инцидент. Мы получим детальный отчёт и выясним, что произошло, - передаёт New York Post заявление Трампа.

Американский президент также подтвердил, что примет решение о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине после изучения отчёта.

Напомним, ранее Трамп заявлял, что может отменить встречу с президентом РФ из-за инцидента в Керченском проливе. Саммит «Большой двадцатки» пройдёт с 30 ноября по 1 декабря.