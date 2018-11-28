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Константин Большаков
28 Ноября, 2018 19:20
Под Нарьян-Маром потерпел крушение вертолёт Ми-26
Ми-26Т.
Источник: Z25t.livejournal.com
Нарьян-Мар, 28 Ноября - DIXINEWS.
Известно, что как минимум один человек погиб. Ещё несколько были ранены.
В среду, 28 ноября, под Нарьян-Маром совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-26Т, принадлежащий авиакомпании «Ютэйр». Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах региона, на его борту находились 6 человек.
При крушении вертолёта один человек погиб, остальные отделались лёгкими травмами, пояснил источник.
- Авария произошла в сложных метеоусловиях. Почти при нулевой видимости, - пояснили в службах транспортного надзора Ненецкой автономной области.
Среди причин катастрофы рассматриваются как ошибка пилота, так и отказ техники.
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