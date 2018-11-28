Происшествия

Константин Большаков
28 Ноября, 2018 19:20

Под Нарьян-Маром потерпел крушение вертолёт Ми-26

Ми-26Т.
Источник: Z25t.livejournal.com
#авиакатастрофа

#вертолёты

#Ми26
Нарьян-Мар, 28 Ноября - DIXINEWS.

Известно, что как минимум один человек погиб. Ещё несколько были ранены.

В среду, 28 ноября, под Нарьян-Маром совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-26Т, принадлежащий авиакомпании «Ютэйр». Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах региона, на его борту находились 6 человек.

При крушении вертолёта один человек погиб, остальные отделались лёгкими травмами, пояснил источник.

- Авария произошла в сложных метеоусловиях. Почти при нулевой видимости, - пояснили в службах транспортного надзора Ненецкой автономной области.

Среди причин катастрофы рассматриваются как ошибка пилота, так и отказ техники.

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