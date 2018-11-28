Под Нарьян-Маром потерпел крушение вертолёт Ми-26

Известно, что как минимум один человек погиб. Ещё несколько были ранены.

В среду, 28 ноября, под Нарьян-Маром совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-26Т, принадлежащий авиакомпании «Ютэйр». Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах региона, на его борту находились 6 человек.

При крушении вертолёта один человек погиб, остальные отделались лёгкими травмами, пояснил источник.

- Авария произошла в сложных метеоусловиях. Почти при нулевой видимости, - пояснили в службах транспортного надзора Ненецкой автономной области.

Среди причин катастрофы рассматриваются как ошибка пилота, так и отказ техники.