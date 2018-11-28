Главный тренер «Спартака» попросил заканчивать тему Глушакова

Команда должна быть единой, несмотря на отсутствие тех или иных игроков. Поэтому тему капитана поднимать не стоит, уверен специалист.

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов в беседе с журналистами попросил больше не поднимать тему капитана команды Дениса Глушакова. Его заявление приводит «Р-Спорт».

- Каждый из игроков должен доказывать, что он важен для команды, является ли он капитаном или нет, - подчеркнул Кононов. – С темой Дениса Глушакова надо заканчивать, всё остальное – на футбольном поле.

Ранее клуб фанатов столичной команды «Фратрия» опубликовал на своём сайте обращение, в котором сказано, что Глушаков не может быть капитаном «Спартака» и не заслуживает поддержки болельщиков. В ответ на это игроки после тренировки на следующий день надели футболки с восьмым номером Глушакова и сделали совместное фото под девизом «Один за всех – и все за одного!».

Отметим, что сейчас «Спартак» идёт на 7-й строчке в чемпионате России, имея 22 очка после 15 игр. В этом сезоне Глушаков провёл за команду 9 матчей, не отметившись забитыми мячами или голевыми передачами.