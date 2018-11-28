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Константин Большаков
28 Ноября, 2018 15:47
Главный тренер «Спартака» попросил заканчивать тему Глушакова
Денис Глушаков.
Источник: Goal.com
Москва, 28 Ноября - DIXINEWS.
Команда должна быть единой, несмотря на отсутствие тех или иных игроков. Поэтому тему капитана поднимать не стоит, уверен специалист.
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов в беседе с журналистами попросил больше не поднимать тему капитана команды Дениса Глушакова. Его заявление приводит «Р-Спорт».
- Каждый из игроков должен доказывать, что он важен для команды, является ли он капитаном или нет, - подчеркнул Кононов. – С темой Дениса Глушакова надо заканчивать, всё остальное – на футбольном поле.
Ранее клуб фанатов столичной команды «Фратрия» опубликовал на своём сайте обращение, в котором сказано, что Глушаков не может быть капитаном «Спартака» и не заслуживает поддержки болельщиков. В ответ на это игроки после тренировки на следующий день надели футболки с восьмым номером Глушакова и сделали совместное фото под девизом «Один за всех – и все за одного!».
Отметим, что сейчас «Спартак» идёт на 7-й строчке в чемпионате России, имея 22 очка после 15 игр. В этом сезоне Глушаков провёл за команду 9 матчей, не отметившись забитыми мячами или голевыми передачами.
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