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Константин Большаков
28 Ноября, 2018 14:57
Россия отправила военный корабль в Азовское море
Вице-адмирал Захарьин.
Источник: Fleetphoto.ru
Крым, 28 Ноября - DIXINEWS.
Это связано с ситуацией вокруг задержания украинских моряков. Власти намереваются пресекать возможные в дальнейшем провокации.
В Азовское море из Чёрного направлен российский тральщик «Вице-адмирал Захарьин». Как пишет Reuters, эта территория стала «зоной повышенной напряжённости» после задержания в Керченском проливе трёх кораблей ВМС Украины российскими пограничниками.
Кроме того, Минобороны России намерено направить в Крым зенитно-ракетный дивизион С-400 «Триумф», который уже прошёл испытания перед переброской. Об этом сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа, полковник Вадим Астафьев.
- Личный состав дислоцированного в Крыму соединения 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа приступил к подготовке комплексов С-400 к совершению марша на станцию погрузки, откуда железнодорожным транспортом они будут доставлены в пункт постоянной дислокации, - передаёт «Российская газета» слова Астафьева.
Также в среду, 28 ноября, суд может вынести решение о мере пресечения оставшимся украинским морякам, задержанным 25 ноября за нарушение границы РФ. Ранее 15 военнослужащих ВМС ВСУ была арестованы на 2 месяца.
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