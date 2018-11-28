Армия и оружие

Константин Большаков
28 Ноября, 2018 14:57

Россия отправила военный корабль в Азовское море

Вице-адмирал Захарьин.
Источник: Fleetphoto.ru
#Керченскийпролив

#корабли
Крым, 28 Ноября - DIXINEWS.

Это связано с ситуацией вокруг задержания украинских моряков. Власти намереваются пресекать возможные в дальнейшем провокации.

В Азовское море из Чёрного направлен российский тральщик «Вице-адмирал Захарьин». Как пишет Reuters, эта территория стала «зоной повышенной напряжённости» после задержания в Керченском проливе трёх кораблей ВМС Украины российскими пограничниками.

Кроме того, Минобороны России намерено направить в Крым зенитно-ракетный дивизион С-400 «Триумф», который уже прошёл испытания перед переброской. Об этом сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа, полковник Вадим Астафьев.

- Личный состав дислоцированного в Крыму соединения 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа приступил к подготовке комплексов С-400 к совершению марша на станцию погрузки, откуда железнодорожным транспортом они будут доставлены в пункт постоянной дислокации, - передаёт «Российская газета» слова Астафьева.

Также в среду, 28 ноября, суд может вынести решение о мере пресечения оставшимся украинским морякам, задержанным 25 ноября за нарушение границы РФ. Ранее 15 военнослужащих ВМС ВСУ была арестованы на 2 месяца.

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