Армия и оружие

Константин Большаков
28 Ноября, 2018 14:19

На Украине ввели военное положение

Пётр Порошенко.
Источник: Nrk.no
#Порошенко

#Керченскийпролив

#военноеположение
Киев, 28 Ноября - DIXINEWS.

Лидеры государства подписали соответствующий закон. Оно продлится как минимум месяц.

На Украине с 30 ноября введено военное положение в областях, граничащих с Россией и Приднестровьем. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

- Президент Порошенко подписал закон об утверждении указа «О введении военного положения в Украине», - написал Цеголко.

Ранее соответствующий законопроект, принятый депутатами Верховной Рады, подписал спикер украинского парламента Андрей Парубий. Как сказано на сайте президента Украины, военное положение вводится с 14 часов 26 ноября сроком на 30 суток до 14 часов 26 декабря 2018 года.

Вместе с этим Порошенко объявляет в стране частичную мобилизацию «в сроке и в объёмах согласно угрозам национальной безопасности и обороны Украины». Добавим, что военное положение будет действовать в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской областях, во внутренних водах Украины в Азовско-Керченской акватории.

Напомним, на такой шаг Киев пошёл после инцидента в Керченском проливе, когда российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины за нарушение границы РФ. Из 24 моряков 15 человек уже арестованы на 2 месяца.

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