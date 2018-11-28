Культура

Константин Большаков
28 Ноября, 2018 13:44

Омский аэропорт назовут в честь Егора Летова

Егор Летов.
Источник: Fr.rbth.com
#Летов

#аэропорт

#Поповка
Омск, 28 Ноября - DIXINEWS.

Правда, не главную воздушную гавань региона. Речь идёт о небольшом частном аэропорте.

В Азовском районе Омской области частный аэропорт малой авиации Поповка решили назвать именем лидера «Гражданской обороны» Егора Летова. Об этом заявил собственник аэродрома Александр Анисимов.

По его словам, такое решение было принято ради поддержки всех омичей, голосовавших за музыканта в рамках проекта «Великие имена России». Однако имя Летова не включили в шорт-лист конкурса.

- В настоящее время мы собираем документы, чтобы получить разрешение на переименование аэродрома от властей. Ведь посадочной площадке по правилам присваивается имя находящегося вблизи населённого пункта, - пояснил в беседе с «РГ» господин Анисимов.

Издание уточняет, что аэропорт Поповка находится в 15 километрах от Омска и принимает самолёты малой авиации. Присвоить площадке имя Летова намереваются 30 ноября, в день окончания голосования в акции «Великие имена России».

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