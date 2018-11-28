Власть

Константин Большаков
28 Ноября, 2018 13:11

Песков ответил на угрозы Трампа отменить встречу с Путиным

Дмитрий Песков.
Источник: Scoopnest.com
#Путин

#Трамп

#Песков
Москва, 28 Ноября - DIXINEWS.

В Кремле не получали уведомления об отмене встречи двух лидеров. Поэтому её подготовка продолжается.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа, который поставил под сомнение встречу с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине. Как пояснил Песков, Вашингтон не информировал Москву об отмене встречи, поэтому подготовка к ней идёт своим чередом.

При этом Кремль обратил внимание на заявление Трампа, появившееся в американских СМИ, уточнил пресс-секретарь главы государства. Также Песков ответил на слова Трампа об агрессии в Керченском проливе.

- Если он называет агрессией действия украинских военных кораблей – это одно, если он называет агрессией действия российских пограничников по пресечению попытки нарушения государственной границы России, это другое. Мы с этим не согласны, - передаёт ТАСС заявление Дмитрия Пескова.

Напомним, саммит G20 пройдёт в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря. Дональд Трамп заявил о возможной отмене встречи с Владимиром Путиным после инцидента в Керченском проливе с задержанием трёх кораблей ВМС Украины.

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