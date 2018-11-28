Бизнес

Константин Большаков
28 Ноября, 2018 12:33

Путин подписал закон о налоге для самозанятых

Самозанятые граждане.
Источник: Vladivostok.bezformata.com
#самозанятые

#налоги

#эксперимент
Москва, 28 Ноября - DIXINEWS.

Новые налоги вводятся в рамках эксперимента. И пока не навсегда и не по всей стране.

Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов о введении в четырёх регионах России налога для самозанятых. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Согласно новым правилам, с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года в рамках эксперимента в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане самозанятые граждане будут платить налог в размере 4% дохода от собственной деятельности с физическими лицами, и 6% от выручки при работе с компаниями и ИП.

При этом экспериментальный режим позволяет самозанятым гражданам не платить НДФЛ и НДС, за исключением ввоза товаров в страну.

Напомним, что самозанятыми признаются физические лица, не имеющие работодателя или наёмных работников по трудовым договорам. Их доход не должен быть больше 2,4 млн рублей в год (200 тысяч рублей в месяц).

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