Путин подписал закон о налоге для самозанятых

Новые налоги вводятся в рамках эксперимента. И пока не навсегда и не по всей стране.

Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов о введении в четырёх регионах России налога для самозанятых. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Согласно новым правилам, с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года в рамках эксперимента в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане самозанятые граждане будут платить налог в размере 4% дохода от собственной деятельности с физическими лицами, и 6% от выручки при работе с компаниями и ИП.

При этом экспериментальный режим позволяет самозанятым гражданам не платить НДФЛ и НДС, за исключением ввоза товаров в страну.

Напомним, что самозанятыми признаются физические лица, не имеющие работодателя или наёмных работников по трудовым договорам. Их доход не должен быть больше 2,4 млн рублей в год (200 тысяч рублей в месяц).