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Константин Большаков
28 Ноября, 2018 12:33
Путин подписал закон о налоге для самозанятых
Самозанятые граждане.
Источник: Vladivostok.bezformata.com
Москва, 28 Ноября - DIXINEWS.
Новые налоги вводятся в рамках эксперимента. И пока не навсегда и не по всей стране.
Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов о введении в четырёх регионах России налога для самозанятых. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Согласно новым правилам, с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года в рамках эксперимента в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане самозанятые граждане будут платить налог в размере 4% дохода от собственной деятельности с физическими лицами, и 6% от выручки при работе с компаниями и ИП.
При этом экспериментальный режим позволяет самозанятым гражданам не платить НДФЛ и НДС, за исключением ввоза товаров в страну.
Напомним, что самозанятыми признаются физические лица, не имеющие работодателя или наёмных работников по трудовым договорам. Их доход не должен быть больше 2,4 млн рублей в год (200 тысяч рублей в месяц).
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