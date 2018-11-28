Бизнес

Станислав Сикорский
28 Ноября, 2018 11:08

Мазепин обменял "патриотизм" на латвийские инвестиции и русофобию

Дмитрий Мазепин.
Источник: belprauda.org
#предприниматель

#Латвия

#Уралхим
Пермь, 28 Ноября - DIXINEWS.

Российский бизнесмен Дмитрий Мазепин, владеющий химическим концерном "Уралхим", неоднократно высказывался о своей любви к родине. Тем не менее, инвестирует он в латвийские активы.

Как сообщил "Собеседник", таким образом он спонсирует страну НАТО, прослывшую наиболее русофобской в Европе. В Латвии Мазепин контролирует два объекта - терминал по перевалке сыпучих минарельных удобрений в Рижском порту и купленный в 2014 году терминал по перевалке жидкого аммиака, который располагается в порту Вентспилса.ъ

Инвестиции в каждый из проектов достигают многомиллионных объёмов. Первый обошёлся в 60 миллионов евро, второй - в 55.

"Строительство терминала стало ярким примером взаимовыгодного сотрудничества двух стран - России и Латвии, которое позволило в короткие сроки и на самом современном уровне реализовать масштабный инфраструктурный проект", - отметил Мазепин на открытии Riga fertilizer terminal.

По словам латвийского министра сообщений Анрийса Матисса, инвестиции - очень важный сигнал, показывающий привлекательность и конкурентоспособность транзитного коридора.

"Я считаю, это правильный подход, когда владелец грузовой базы, создавая свою логистику, инвестирует в терминал в Латвии", - отметил мэр Вентспилса Айварс Лембергс.

Стоит отметить, что оборот мазепинского SIA Uralchem Trading, состоящего в тройке крупнейших предприятий сельского хозяйства Латвии, достиг 870 миллионов евро. ПРи этом бизнесмен не спешит реализовывать этот финансовый потенциал в Российской Федерации.

К примеру, инвестиции могут пригодиться отечественному "Уралхиму" в Пермском крае. Предприятие в 2018 году получило 654 миллиона рублей - около 8,5 миллиона евро. В 2017 году финансирование было ещё меньше. Модернизация объектов в Березниках обойдётся в 2 миллиарда рублей - 25 миллионов евро.

Можно увидеть, что затраты Мазепина на отечественное предприятие почти равны его латвийским инвестициям. Однако заграничные объекты обеспечивают сотни латышей, в то время как на "Уралхиме" трудятся 2,5 тысячи россиян. Стоит ли упоминать о разнице в уровень зарплат.

"Мы считаем, что Россия - необъятная страна, и нам здесь живется хорошо и нам есть здесь куда развиваться", - так бизнесмен высказался в эфире телеканала "Россия-24", когда получил вопрос о желании инвестировать за рубеж.

Представители правительства Латвии между тем громче остальных требуют наказания Россия за присоединение Крыма, ужесточив санкции и разместив в восточной Европе корпуса НАТО для защиты от Кремля.

При этом в балтийской стране 36 процентов населения назвали русский родным языком, а в 2021 году обучение в школах будут вести исключительно на латышском.

В таком свете может возникнуть вопрос о том, почему патриот Мазепин продолжает вкладывать в экономику Латвии миллионы евро, не поддерживая соответствующим же образом отечественную промышленность. Основу капитала бизнесмена составляют сбережения, накопленные именно благодаря российским объектам.

Напомним, в Латвии россиянин также обзавёлся футбольным клубом Sconto, гостиницей в Юрмале и умудряется направлять сотни тысяч евро на благотворительные проекты. Согласно неподтверждённым данным, он даже располагает там видом на жительство и неофициальным статусом наиболее влиятельного российского предпринимателя в латвийских пределах.

Наиболее рациональное объяснение - Мазепин занимается подготовкой "запасного аэродрома" в Европе. Его бизнес в Российской Федерации знавал лучшие времена. "Уралхим" связали долгами после покупки бизнесменом "Уралкалия". Кроме того, предприятия требуют вложения для ликвидации нескольких аварий. Осложняют ситуацию судебные тяжбы с представителями "Тольяттиазота".

Складывая воедино кусочки этой мозаики, становится ясно, что владелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин - очередной олигарх, качающий из нашей страны богатства недр и деньги ради безоблачного будущего в Европе. Причем делает он это с особым цинизмом. Ему, к примеру, не жалко потратить десятки тысяч евро на две и без того не бедствующие рижские школы или выделить деньги на лечение латвийских детей - тогда как в Березниках, к примеру, в следующем году закроется единственный детский туберкулезный диспансер.

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