Стало известно, почему Порошенко не дозвонился до Кремля

По всей видимости, украинский лидер даже не предпринял такой попытки. Хотя заявлял, что не смог связаться с российскими властями.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Петра Порошенко, который, якобы, отправлял запрос на телефонный разговор с Владимиром Путиным. Как пояснил господин Песков, никаких телефонных контактов президентов не было, пишут РИА «Новости».

В свою очередь «Интерфакс» ранее написал, что Порошенко попытался связаться с Путиным после того, как в Керченском проливе российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины. И, по словам украинского президента, Киев не дождался от Москвы ответа на запрос.

В связи с этим Петру Порошенко пришлось обратиться к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой организовать диалог с Владимиром Путиным.

Напомним, накануне вечером 12 украинских моряков были арестованы на два месяца из-за нарушения российской границы. Меру пресечения в отношении оставшихся военных изберут сегодня.