Политика

Константин Большаков
28 Ноября, 2018 11:17

Стало известно, почему Порошенко не дозвонился до Кремля

Пётр Порошенко.
Источник: tengrinews.kz
#Кремль

#Порошенко

#Песков
Москва, 28 Ноября - DIXINEWS.

По всей видимости, украинский лидер даже не предпринял такой попытки. Хотя заявлял, что не смог связаться с российскими властями.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Петра Порошенко, который, якобы, отправлял запрос на телефонный разговор с Владимиром Путиным. Как пояснил господин Песков, никаких телефонных контактов президентов не было, пишут РИА «Новости».

В свою очередь «Интерфакс» ранее написал, что Порошенко попытался связаться с Путиным после того, как в Керченском проливе российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины. И, по словам украинского президента, Киев не дождался от Москвы ответа на запрос.

В связи с этим Петру Порошенко пришлось обратиться к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой организовать диалог с Владимиром Путиным.

Напомним, накануне вечером 12 украинских моряков были арестованы на два месяца из-за нарушения российской границы. Меру пресечения в отношении оставшихся военных изберут сегодня.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Песков ответил на угрозы Трампа отменить встречу с Путиным
Кремль отказался от помощи США в урегулировании конфликта с Украиной
В Украине ввели военное положение
Читайте в рубрике:
Трамп поставил под сомнение встречу с Путиным
В Евросоюзе задумались о новых антироссийских санкциях
Вашингтон попросили «обуздать подопечных» в Украине


Вертолёт Ми-26 перевёз истребитель Су-27 над Петербургом
Эксперты оценили уровень недоверия российского бизнеса к правительству
Суд в Крыму арестовал 15 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе
Реформа ОСАГО в России начнется в следующем году: какие ожидаются изменения
ВИДЕО

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Омский аэропорт назовут в честь Егора Летова
Москва, 28 Ноября, 13:11.
Песков ответил на угрозы Трампа отменить встречу с Путиным
Москва, 28 Ноября, 12:33.
Путин подписал закон о налоге для самозанятых
Москва, 28 Ноября, 11:17.
Стало известно, почему Порошенко не дозвонился до Кремля
Пермь, 28 Ноября, 11:08.
Мазепин обменял "патриотизм" на латвийские инвестиции и русофобию
Вашингтон, 28 Ноября, 10:19.
Трамп поставил под сомнение встречу с Путиным
Санкт-Петербург, 28 Ноября, 09:57.
За развитие хоккея Романа Ротенберга наградили в Кремле
Москва, 28 Ноября, 09:55.
Роман Ротенберг награжден Орденом Дружбы
Пермь, 28 Ноября, 09:43.
В Перми судили местных "Мавроди", лишивших граждан 80 млн рублей
Новосибирск, 28 Ноября, 09:19.
Мэр Локоть обратился к новосибирцам в социальной сети
Москва, 28 Ноября, 07:02.
Брилёв объяснил наличие британского подданства
Брюссель, 28 Ноября, 06:33.
В Евросоюзе задумались о новых антироссийских санкциях





Загрузка...



СМИ24



Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия