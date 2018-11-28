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Константин Большаков
28 Ноября, 2018 11:17
Стало известно, почему Порошенко не дозвонился до Кремля
Пётр Порошенко.
Источник: tengrinews.kz
Москва, 28 Ноября - DIXINEWS.
По всей видимости, украинский лидер даже не предпринял такой попытки. Хотя заявлял, что не смог связаться с российскими властями.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Петра Порошенко, который, якобы, отправлял запрос на телефонный разговор с Владимиром Путиным. Как пояснил господин Песков, никаких телефонных контактов президентов не было, пишут РИА «Новости».
В свою очередь «Интерфакс» ранее написал, что Порошенко попытался связаться с Путиным после того, как в Керченском проливе российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины. И, по словам украинского президента, Киев не дождался от Москвы ответа на запрос.
В связи с этим Петру Порошенко пришлось обратиться к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой организовать диалог с Владимиром Путиным.
Напомним, накануне вечером 12 украинских моряков были арестованы на два месяца из-за нарушения российской границы. Меру пресечения в отношении оставшихся военных изберут сегодня.
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