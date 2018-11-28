Политика

Константин Большаков
28 Ноября, 2018 10:19

Трамп поставил под сомнение встречу с Путиным

Дональд Трамп и Владимир Путин.
Источник: dixinews.ru
#Трамп

#Путин

#G20
Вашингтон, 28 Ноября - DIXINEWS.

Всему виной недавний инцидент в Керченском проливе. Американскому лидеру не понравилась «агрессия» российской стороны, защищавшей свою границу.

Президент США Дональд Трамп заявил, что может отменить встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, которая должна состояться в Аргентине на саммите «Большой двадцатки». Такое заявление глава Белого дома сделал в интервью The Washington Post.

- Может быть, встречи не будет, - сказал Трамп. – Мне не нравится эта агрессия. Я её совсем не хочу.

При этом решающим фактором по поводу отмены встречи будет отчёт команды по национальной безопасности по поводу инцидента в Керченском проливе, где украинских моряков задержали российские пограничники, отметил президент США.

Ранее, комментируя произошедшее в акватории Крыма, Дональд Трамп заявил, что ему не нравится сложившаяся ситуация и он надеется на её урегулирование.

Отметим, что саммит G20 пройдёт в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря. Президенты США и РФ собирались обсудить двусторонние отношения в рамках встречи на полях мероприятия.

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