Трамп поставил под сомнение встречу с Путиным

Всему виной недавний инцидент в Керченском проливе. Американскому лидеру не понравилась «агрессия» российской стороны, защищавшей свою границу.

Президент США Дональд Трамп заявил, что может отменить встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, которая должна состояться в Аргентине на саммите «Большой двадцатки». Такое заявление глава Белого дома сделал в интервью The Washington Post.

- Может быть, встречи не будет, - сказал Трамп. – Мне не нравится эта агрессия. Я её совсем не хочу.

При этом решающим фактором по поводу отмены встречи будет отчёт команды по национальной безопасности по поводу инцидента в Керченском проливе, где украинских моряков задержали российские пограничники, отметил президент США.

Ранее, комментируя произошедшее в акватории Крыма, Дональд Трамп заявил, что ему не нравится сложившаяся ситуация и он надеется на её урегулирование.

Отметим, что саммит G20 пройдёт в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря. Президенты США и РФ собирались обсудить двусторонние отношения в рамках встречи на полях мероприятия.