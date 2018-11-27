Спорт

Константин Большаков
27 Ноября, 2018 22:45

ЦСКА упустил победу в домашнем матче с «Викторией»

Матч ЦСКА - "Виктория".
Источник: vk.com/pfc_cska
#ЦСКА

#футбол

#Виктория
Москва, 27 Ноября - DIXINEWS.

Сегодня армейцы встречались с гостями из Чехии на своём поле. В случае победы российский клуб сохранял шансы на выход из группы, правда, с оглядкой на соперников.

Вечером во вторник, 27 ноября, в столичных «Лужниках» ЦСКА провёл матч пятого тура Лиги Чемпионов против чешской «Виктории». В сентябре армейцы в гостях сумели вырвать ничью, сыграв 2:2 с нынешним соперником, напоминает корреспондент ИА «DixiNews». Матч был интересен и тем, что в случае победы ЦСКА имел шансы побороться в шестом туре за выход в плей-офф Лиги Чемпионов.

С первых минут футболисты ЦСКА начали активно прессовать «Викторию», которая переживает не лучшие времена, показывая плохую игру во всех турнирах, где участвует. Напор армейцев принёс результат на 9-й минуте, когда в чешские ворота был поставлен пенальти. 11-метровый удар уверенно реализовал ударом в верхний правый от вратаря угол атакующий полузащитник Никола Влашич.

До конца первого тайма ЦСКА создал несколько опасных моментов, не сумев превратить их во второй гол. А на 43-й минуте пенальти был назначен уже в ворота москвичей, правила нарушил защитник Георгий Щенников. Но голкипер Игорь Акинфеев не позволил распечатать ворота и с лёгкостью отбил не самый сильный удар полузащитника «Виктории» Романа Прохазки. На перерыв команды ушли со счётом 1:0 в пользу москвичей.

Первые минуты второго тайма российские футболисты провели на средних скоростях, будто приглашая чехов к активным действиям, чтобы поймать соперника на ошибке. Это сыграло не на руку армейцам. Оппоненты освоились и на 56-й минуте сравняли счёт – по странной траектории мяч после удара всё того же Прохазки залетел в сетку ворот, 1:1.

Наши футболисты не извлекли ошибок из пропущенного гола. На 81-й минуте ЦСКА умудрился пропустить второй мяч: разыграв угловой, чехи навесили в штрафную площадь, а защитник Лукаш Гейда головой отправил мяч в ворота, 1:2. За оставшиеся минуты российский клуб не смог добиться даже ничьей.

По результатам игры ЦСКА опустился на 4-е место в группе, практически потеряв шансы на евровесну, ведь впереди заключительная игра на выезде с мадридским «Реалом».

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