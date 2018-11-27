Общество

Константин Большаков
28 Ноября, 2018 07:02

Брилёв объяснил наличие британского подданства

Сергей Брилёв.
Источник: Ridus.ru
#Брилёв

#Великобритания

#подданство
Москва, 28 Ноября - DIXINEWS.

Журналист не стал отрицать опубликованные ранее факты. И заявил, что никогда не скрывал их.

Телеведущий Сергей Брилёв подтвердил наличие у себя подданства Великобритании. Об этом господин Брилёв написал на своей странице в Facebook.

Как пояснил журналист, он никогда не скрывал второго гражданства, а источники средств, на которые он купил недвижимость в Лондоне, «прозрачны и хорошо известны» российским налоговикам и соответствующим финансовым органам.

Брилёв уточнил, что ВГТРК был в курсе появления у него вида на жительства в Великобритании и получении подданства этой страны. О втором паспорте телеведущий своевременно сообщил в миграционную службу.

- Сотрудник ФГУП – не госслужащий. То есть никаких законов я не нарушил. К тому же по характеру работы доступа к гостайнам у меня нет, - пояснил Сергей Брилёв, добавив, что его жена не является гражданкой Великобритании.

Напомним, о том, что Брилёв является британским поданным, на прошлой неделе сообщил ФБК.

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