Брилёв объяснил наличие британского подданства

Журналист не стал отрицать опубликованные ранее факты. И заявил, что никогда не скрывал их.

Телеведущий Сергей Брилёв подтвердил наличие у себя подданства Великобритании. Об этом господин Брилёв написал на своей странице в Facebook.

Как пояснил журналист, он никогда не скрывал второго гражданства, а источники средств, на которые он купил недвижимость в Лондоне, «прозрачны и хорошо известны» российским налоговикам и соответствующим финансовым органам.

Брилёв уточнил, что ВГТРК был в курсе появления у него вида на жительства в Великобритании и получении подданства этой страны. О втором паспорте телеведущий своевременно сообщил в миграционную службу.

- Сотрудник ФГУП – не госслужащий. То есть никаких законов я не нарушил. К тому же по характеру работы доступа к гостайнам у меня нет, - пояснил Сергей Брилёв, добавив, что его жена не является гражданкой Великобритании.

Напомним, о том, что Брилёв является британским поданным, на прошлой неделе сообщил ФБК.