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Константин Большаков
28 Ноября, 2018 07:02
Брилёв объяснил наличие британского подданства
Сергей Брилёв.
Источник: Ridus.ru
Москва, 28 Ноября - DIXINEWS.
Журналист не стал отрицать опубликованные ранее факты. И заявил, что никогда не скрывал их.
Телеведущий Сергей Брилёв подтвердил наличие у себя подданства Великобритании. Об этом господин Брилёв написал на своей странице в Facebook.
Как пояснил журналист, он никогда не скрывал второго гражданства, а источники средств, на которые он купил недвижимость в Лондоне, «прозрачны и хорошо известны» российским налоговикам и соответствующим финансовым органам.
Брилёв уточнил, что ВГТРК был в курсе появления у него вида на жительства в Великобритании и получении подданства этой страны. О втором паспорте телеведущий своевременно сообщил в миграционную службу.
- Сотрудник ФГУП – не госслужащий. То есть никаких законов я не нарушил. К тому же по характеру работы доступа к гостайнам у меня нет, - пояснил Сергей Брилёв, добавив, что его жена не является гражданкой Великобритании.
Напомним, о том, что Брилёв является британским поданным, на прошлой неделе сообщил ФБК.
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