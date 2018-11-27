В Евросоюзе задумались о новых антироссийских санкциях

Сразу несколько стран выступили с таким предложением. И оно будет рассматриваться.

В Австрии, Германии, Польше и Эстонии выступили за введение новых санкций в отношении России из-за задержания моряков ВМС Украины в Керченском проливе в минувшее воскресенье, 25 ноября.

Как пишет Reuters, об ужесточении антироссийских санкций высказался член Христианско-демократического союза Норберт Реттген, который является соратником канцлера Германии Ангелы Меркель. В свою очередь глава МИД Австрии Карин Кнайсль подтвердила, что Евросоюз рассмотрит соответствующий вопрос.

Кроме того, поддержать новые ограничительные меры в отношении РФ готов и президент Польши Анджей Дуда. Аналогичное мнение озвучил министр обороны Эстонии Юри Луйк.

По сведения издания, министры иностранных дел стран Евросоюза рассмотрят вопрос о санкциях против РФ 10 декабря. При этом ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москву не заботит вопрос введения новых ограничений по поводу задержания украинских моряков.