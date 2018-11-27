12 украинских моряков арестовали в Крыму

Они проходят фигурантами по уголовному делу о нарушении границы. Следствием занимается ФСБ.

В Киевском районном суде Симферополя на два месяца арестовали 12 украинских моряков ВМС, задержанных российскими пограничниками в Керченском проливе в минувшее воскресенье. Военнослужащие ВМС Украины останутся за решёткой минимум до 25 января 2019 года, сообщил «Интерфакс».

Агентство также называет имена арестованных моряков. Это Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варымез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиб, Владислав Костышин, Сергей Попов и Роман Мокряк.

Статья «Незаконное пересечение границы, совершённое группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения», по которой проходят украинские военные, предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Следствие ведёт территориальное управление ФСБ РФ. Остальным двадцати морякам меру пресечения изберут в среду, 28 ноября.