Армия и оружие

Константин Большаков
28 Ноября, 2018 06:01

12 украинских моряков арестовали в Крыму

Доставка в суд задержанных моряков ВМС Украины.
Источник: tass.ru
#ФСБ

#Керченскийпролив

#украинскиеморяки
Крым, 28 Ноября - DIXINEWS.

Они проходят фигурантами по уголовному делу о нарушении границы. Следствием занимается ФСБ.

В Киевском районном суде Симферополя на два месяца арестовали 12 украинских моряков ВМС, задержанных российскими пограничниками в Керченском проливе в минувшее воскресенье. Военнослужащие ВМС Украины останутся за решёткой минимум до 25 января 2019 года, сообщил «Интерфакс».

Агентство также называет имена арестованных моряков. Это Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варымез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиб, Владислав Костышин, Сергей Попов и Роман Мокряк.

Статья «Незаконное пересечение границы, совершённое группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения», по которой проходят украинские военные, предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Следствие ведёт территориальное управление ФСБ РФ. Остальным двадцати морякам меру пресечения изберут в среду, 28 ноября.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
В Европе одобрили задержание кораблей ВМС Украины
Кремль отказался от помощи США в урегулировании конфликта с Украиной
На задержанных кораблях были разведчики СБУ
Читайте в рубрике:
В Украине ввели военное положение
США отправили военный самолёт к берегам Крыма
Армия Украины приведена в полную боевую готовность


В Перми живёт водопроводчик и кутюрье в одном лице
Вслед за Nissan Карлоса Гона уволили и из Mitsubishi
Горцы Дагестана вяжут "магические" носки с древними оберегами
Бутина учит сокамерниц алгебре и занимается йогой
ВИДЕО

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Брилёв объяснил наличие британского подданства
Брюссель, 28 Ноября, 06:33.
В Евросоюзе задумались о новых антироссийских санкциях
Крым, 28 Ноября, 06:01.
12 украинских моряков арестовали в Крыму
Москва, 27 Ноября, 22:45.
ЦСКА упустил победу в домашнем матче с «Викторией»
Санкт-Петербург, 27 Ноября, 15:37.
Президент поздравил Гребенщикова с 65-летием
Москва, 27 Ноября, 15:26.
В Москве полицейский на BMW врезался в храм
Нью-Йорк, 27 Ноября, 15:13.
Глава UFC рассказал о реванше между Нурмагомедовым и Макгрегором
Брюссель, 27 Ноября, 14:48.
В Европе одобрили задержание кораблей ВМС Украины
Москва, 27 Ноября, 14:22.
Россия отказалась платить 1 млрд долларов за Крым
Москва, 27 Ноября, 13:43.
Кремль отказался от помощи США в урегулировании конфликта с Украиной
Москва, 27 Ноября, 13:14.
Российская экономика оказалась в «застойной яме»
Киев, 27 Ноября, 12:35.
На задержанных кораблях были разведчики СБУ





Загрузка...



СМИ24



Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия