Президент поздравил Гребенщикова с 65-летием

Знаменитый музыкант празднует юбилей. Его удостоил вниманием глава государства.

Во вторник, 27 ноября, лидер рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков празднует 65-летие. Его поздравил с днём рождения президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

- Уважаемый Борис Борисович! Поздравляю вас с 65-летием. Вы всегда шли в творчестве особым путём, твёрдо следовали своим художественным идеям и принципам. Создали целый мир, наполненный хорошей музыкой и стихами, и потому Ваши талантливые произведения находят живой отклик в сердцах и душах миллионов поклонников, как в нашей стране, так и за её пределами, - сказано в телеграмме Путина, адресованной Гребенщикову.

Также президент пожелал рокеру здоровья, неиссякаемого вдохновения, новых интересных планов и замыслов.