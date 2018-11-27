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Константин Большаков
27 Ноября, 2018 15:26
В Москве полицейский на BMW врезался в храм
ДТП в Москве.
Источник: vk.com/moscowtop1
Москва, 27 Ноября - DIXINEWS.
Обстоятельства аварии уточняются. Мужчина получил ранения и был доставлен в больницу.
Во вторник, 27 ноября, на юго-востоке Москвы водитель BMW врезался в стену Николо-Перервинского монастыря. Об этом сообщил паблик «Москва с огоньком» в социальной сети «Вконтакте».
- Очевидцы сообщают, что мужчина не справился с управлением и сбил железное ограждение, - говорится в посте. – Он пострадал и сейчас в больнице.
По данным источника, за рулём иномарки был сотрудник одного из подразделений юго-восточного округа Москвы. Как уточняет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице, полицейский управлял машиной в свободное от службы время.
Все обстоятельства произошедшего теперь устанавливают правоохранители.
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