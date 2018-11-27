Спорт

Константин Большаков
27 Ноября, 2018 15:13

Глава UFC рассказал о реванше между Нурмагомедовым и Макгрегором

Хабиб Нурмагомедов, Дана Уайт и Конор Макгрегор.
Источник: dixinews.ru
#UFC

#Нурмагомедов

#Макгрегор
Нью-Йорк, 27 Ноября - DIXINEWS.

Руководитель организации не исключил возможности проведения такого поединка. Однако подраться с Хабибом хотят и другие бойцы.

Президент UFC Дана Уайт озвучил трёх возможных претендентов на бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. При этом он не исключил, что реванш между российским бойцом и ирландцем Конором Макгрегором может состояться.

- Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором побил все возможные рекорды, - признался Дана Уайт в беседе с ESPN. – Хабиб победил, и у нас есть возможность устроить для него бой с Тони Фергюсоном, Дастином Порье или реванш с Конором.

Говоря о реванше с Макгрегором, Уайт отказался называть потенциальные сроки проведения поединка, напомним о необходимости дождаться решении Атлетической комиссии Невады, заседание комиссии которой состоится 10 декабря.

Напомним, Нурмагомедов в поединке с Макгрегором, прошедшим 7 октября, защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. После боя началась массовая потасовка, в которой поучаствовал и сам россиянин.

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