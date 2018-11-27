В Европе одобрили задержание кораблей ВМС Украины

Депутат одной из стран ЕС считает, что российские пограничники действовали правильно. И выражает надежду на мирное решение конфликта.

Депутат федерального парламента Бельгии от «Народной партии» Альдо Каркасси заявил, что российские пограничники действовали правомерно при задержании трёх кораблей ВМС Украины в Керченском проливе.

- Я считаю, что российская сторона действовала правомерно и в рамках международного права, - передают РИА «Новости слова Каркасси.

Размышляя на тему, усугубится ли конфликт между Россией и Украиной из-за задержания судов, Каркасси выразил надежду, что «здравый смысл восторжествует». Москве, уверен депутат, не интерес конфликт, так как не РФ создала эту ситуацию и является защищающейся стороной.

Напомним, корабли ВМС Украины были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе в воскресенье, 25 ноября. Нашим силовикам пришлось применить силу для остановки украинских моряков. Сейчас суд выбирает им меру пресечения в рамках уголовного дела о нарушении границы РФ.