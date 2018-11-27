Экономика

Константин Большаков
27 Ноября, 2018 14:22

Россия отказалась платить 1 млрд долларов за Крым

Министерство юстиции.
Источник: dixinews.ru
#минюст

#Арбитражныйсуд

#Крым
Москва, 27 Ноября - DIXINEWS.

Ранее такое решение вынес международный суд. Согласно нему, наша страна, якобы, должна выплатить более миллиарда долларов за присоединение полуострова.

В министерстве юстиции РФ заявили, что российские власти не признают решения международного арбитражного суда в Париже по иску украинского «Ощадбанка» и не собираются платить компенсации за присоединение Крыма. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства написал «Интерфакс».

- Россия не признаёт решение международного арбитража при постоянной палате Третейского суда в Гааге, вынесенное 26 ноября 2018 года, в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска ПАО «Государственный ощадный банк Украины» к РФ, - пояснили в министерстве.

При этом в Минюсте заверили, что предпримут всевозможные меры для защиты интересов нашей страны в связи с вышеуказанным решением.

Напомним, в понедельник, 26 ноября, международный арбитраж обязал РФ выплатить украинскому «Ощадбанку» 1,3 млрд рублей в качестве компенсации за присоединение Крымского полуострова и национализацию украинских активов в регионе.

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