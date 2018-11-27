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Константин Большаков
27 Ноября, 2018 13:43
Кремль отказался от помощи США в урегулировании конфликта с Украиной
Дмитрий Песков.
Источник: rbk.ru
Москва, 27 Ноября - DIXINEWS.
Представитель Кремля заявил, что «умиротворять нечего». А инцидент был исчерпан после задержания украинских моряков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на предложение госсекретаря США Майка Помпео оказать посредничество для урегулирования инцидента в Керченском проливе. Как заявил господин Песков, ситуация не нуждается в умиротворении, так как в ней разобрались российские пограничники.
- Ситуация не нуждается в умиротворении. Умиротворение произошло вчера, когда наши пограничники умиротворили нарушителей государственной границы РФ, - заметил представитель Кремля.
Как напомнил Дмитрий Песков, в Керченском проливе действует обычный порядок прохода судов и военных кораблей, который ранее неоднократно задействовался и украинскими кораблями, как военными, так и гражданскими, передаёт «Интерфакс».
- Существует определённый режим коммуникации при проходе, и здесь нет никаких проблем, - подчеркнул Песков. – Ничего умиротворять.
Напомним, ранее стало известно, что в составе экипажа одного из трёх задержанных кораблей ВМС Украины были сотрудники СБУ.
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