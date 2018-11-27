Кремль отказался от помощи США в урегулировании конфликта с Украиной

Представитель Кремля заявил, что «умиротворять нечего». А инцидент был исчерпан после задержания украинских моряков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на предложение госсекретаря США Майка Помпео оказать посредничество для урегулирования инцидента в Керченском проливе. Как заявил господин Песков, ситуация не нуждается в умиротворении, так как в ней разобрались российские пограничники.

- Ситуация не нуждается в умиротворении. Умиротворение произошло вчера, когда наши пограничники умиротворили нарушителей государственной границы РФ, - заметил представитель Кремля.

Как напомнил Дмитрий Песков, в Керченском проливе действует обычный порядок прохода судов и военных кораблей, который ранее неоднократно задействовался и украинскими кораблями, как военными, так и гражданскими, передаёт «Интерфакс».

- Существует определённый режим коммуникации при проходе, и здесь нет никаких проблем, - подчеркнул Песков. – Ничего умиротворять.

Напомним, ранее стало известно, что в составе экипажа одного из трёх задержанных кораблей ВМС Украины были сотрудники СБУ.