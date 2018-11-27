Российская экономика оказалась в «застойной яме»

Показатели экономического роста слишком низкие. Со времён развала СССР такого ещё не было.

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин в ходе выступления на пятом международном форуме Финансового университета при правительстве РФ «Как попасть в пятёрку» заявил, что в последнее десятилетие темпы роста российской экономики не превышали 1%.

По словам господина Кудрина, такого длинного периода в истории, чтобы страна жила более 10 лет с таким темпом роста, не было со времён окончания Второй мировой войны. Его слова передаёт РБК. Правда, позже глава СП уточнил свои слова в твиттере.

- Надо уточнить: после Второй мировой войны у России не было такого длинного периода с таким низким темпом роста — за исключением 1990-1998 годов, когда из-за развала СССР, рухнувшей плановой экономики и снижения цен на нефть, рост ВВП серьёзно упал, - заметил Алексей Кудрин.

Всё это говорит о том, что экономика страны попала в серьёзную «застойную яму», считает чиновник. И если говорить о потенциальных темпах её роста, то сейчас они составляют 1,6%, что ниже предыдущего прогноза в 1,8%.

Чтобы страна попала в пятёрку крупнейших экономик мира, согласно «майским указам» президента РФ, в течение следующих трёх лет курс рубля должен быть примерно одинаковым, а темы роста мировой экономики должны снизиться больше, чем по реальным прогнозам, уверен Алексей Кудрин.