Армия и оружие

Константин Большаков
27 Ноября, 2018 12:35

На задержанных кораблях были разведчики СБУ

Виктор Грицак.
Источник: politrussia.com
#СБУ

#Керченскийпролив

#Грицак
Киев, 27 Ноября - DIXINEWS.

Это подтвердили сами украинские власти. Что они делали на кораблях, которые, якобы, просто перегоняли в другой порт, предстоит выяснить.

Глава Службы безопасности Украины Виктор Грицак заявил, что на украинских военных кораблях, задержанных пограничниками ФСБ РФ в Керченском проливе в минувшее воскресенье, были сотрудники ведомства. Слова Грицака приводит пресс-служба СБУ.

- Офицеры украинской спецслужбы выполняли служебные задачи контрразведывательного обеспечения подразделения ВМС Украины, - сказано в заявлении СБУ.

В понедельник, 26 ноября, об этом же говорил заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский. По сведениям господина Полянского, на одном из задержанных судов находились двое сотрудников СБУ, имевшие специальное задание.

Напомним, после инцидента в Керченском проливе Киев объявил о введении военного положения в нескольких областях страны со среды, 28 ноября.

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