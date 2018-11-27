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Константин Большаков
27 Ноября, 2018 10:36
Захарова ответила на заявление Климкина о ненужности дипотношений
Мария Захарова.
Источник: syria-victory.com
Москва, 27 Ноября - DIXINEWS.
В Украине заявили, что больше не хотят договариваться с Россией. При этом забывая о собственной ответственности за события последних дней.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в передаче «Вечер с Владимиром Соловьёвым» ответила на заявление украинского коллеги Павла Климкина, который заявил о ненужности дипломатических отношений с Москвой.
- После всего того, что именно его режим, режим, в котором он участвует, сотворил такое количество провокаций и безобразий, столько лжи было вылито, это они задаются вопросом, нужны ли дипломатические отношения. Мы на этот вопрос отвечаем так – мы за решение любых вопросов, даже таких, какие были вчера, исключительно с точки зрения ответственно подхода, - заявила госпожа Захарова.
Напомним, Климкин сделал резкое заявление на фоне событий в Керченском проливе, где российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины. Глава МИД соседней страны заявил, что диалог с Москвой исчерпал себя.
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