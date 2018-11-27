Власть

Константин Большаков
27 Ноября, 2018 10:36

Захарова ответила на заявление Климкина о ненужности дипотношений

Мария Захарова.
Источник: syria-victory.com
#МИД

#Захарова

#Климкин
Москва, 27 Ноября - DIXINEWS.

В Украине заявили, что больше не хотят договариваться с Россией. При этом забывая о собственной ответственности за события последних дней.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в передаче «Вечер с Владимиром Соловьёвым» ответила на заявление украинского коллеги Павла Климкина, который заявил о ненужности дипломатических отношений с Москвой.

- После всего того, что именно его режим, режим, в котором он участвует, сотворил такое количество провокаций и безобразий, столько лжи было вылито, это они задаются вопросом, нужны ли дипломатические отношения. Мы на этот вопрос отвечаем так – мы за решение любых вопросов, даже таких, какие были вчера, исключительно с точки зрения ответственно подхода, - заявила госпожа Захарова.

Напомним, Климкин сделал резкое заявление на фоне событий в Керченском проливе, где российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины. Глава МИД соседней страны заявил, что диалог с Москвой исчерпал себя.

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