Вашингтон попросили «обуздать подопечных» в Украине

Беспорядки возле российских диппредставительств прошли в ряде городов соседней страны. Наши дипломаты призвали положить конец этому бесчинству.

Посольство РФ в США призвало Вашингтон обуздать своих подопечных, которые устраивают акции возле зданий российский дипломатических миссий в Украине. Об этом сказано в сообщении посольства на странице в Facebook.

- Солидарны с нашими коллегами в Киеве и генеральных консульствах России на Украине, регулярно сталкивающимися с проявлениями агрессии. Призываем США обуздать, наконец, своих подопечных. Разгулу на Украине радикал-националистов и неонацистов надо положить конец, - отметили российские дипломаты.

Напомним, акции у российских дипломатических учреждений в Украине начались после инцидента в Керченском проливе. Радикалы устроили беспорядки возле посольств РФ в Киеве, во Львове и в Харькове, а также в Одессе.