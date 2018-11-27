Политика

Константин Большаков
27 Ноября, 2018 10:11

Вашингтон попросили «обуздать подопечных» в Украине

Беспорядки у российского посольства в Киеве.
Источник: Fototelegraf.ru
#посольство

#дипломаты

#Украина
Москва, 27 Ноября - DIXINEWS.

Беспорядки возле российских диппредставительств прошли в ряде городов соседней страны. Наши дипломаты призвали положить конец этому бесчинству.

Посольство РФ в США призвало Вашингтон обуздать своих подопечных, которые устраивают акции возле зданий российский дипломатических миссий в Украине. Об этом сказано в сообщении посольства на странице в Facebook.

- Солидарны с нашими коллегами в Киеве и генеральных консульствах России на Украине, регулярно сталкивающимися с проявлениями агрессии. Призываем США обуздать, наконец, своих подопечных. Разгулу на Украине радикал-националистов и неонацистов надо положить конец, - отметили российские дипломаты.

Напомним, акции у российских дипломатических учреждений в Украине начались после инцидента в Керченском проливе. Радикалы устроили беспорядки возле посольств РФ в Киеве, во Львове и в Харькове, а также в Одессе.

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