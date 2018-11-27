Путин и Меркель обсудили конфликт России и Украины

В Кремль позвонила сама германский лидер. Главной темой обсуждения стал инцидент в Керченском проливе.

Поздним вечером 26 ноября президент РФ Владимир Путин и Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили провокацию Украины в Керченском проливе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Отмечается, что диалог состоялся по инициативе немецкой стороны.

- Владимир Путин дал оценку провокационным действиям украинской стороны, грубому нарушению норм международного права её военными кораблями, преднамеренно проигнорировавшими правила мирного прохода в территориальном море РФ, - отмечается в сообщении.

Российский лидер выразил серьёзную озабоченность в связи с решением украинских властей привести в полную боевую готовность вооружённые силы и ввести военное положение.

- Украинское руководство несёт всю полноту ответственности за создание ещё одной конфликтной ситуации и связанные с этим риски. Всё это явно предпринято с учётом предвыборной кампании на Украине, - подчеркнул президент.

Путин выразил надежду, что Берлин окажет влияние на Киев, чтобы удержать их от дальнейших необдуманных шагов.

Напомним, инцидент в Керченском проливе произошёл в воскресенье, 25 ноября. Три корабля ВМС Украины задержали российские пограничники, которые были вынуждены применить силу. В ответ на это Киев объявил введение военного положения на 30 суток.