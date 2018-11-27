Политика

Константин Большаков
27 Ноября, 2018 09:56

Путин и Меркель обсудили конфликт России и Украины

Ангела Меркель и Владимир Путин.
Источник: glavred.info
#Путин

#Меркель

#Украина
Москва, 27 Ноября - DIXINEWS.

В Кремль позвонила сама германский лидер. Главной темой обсуждения стал инцидент в Керченском проливе.

Поздним вечером 26 ноября президент РФ Владимир Путин и Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили провокацию Украины в Керченском проливе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Отмечается, что диалог состоялся по инициативе немецкой стороны.

- Владимир Путин дал оценку провокационным действиям украинской стороны, грубому нарушению норм международного права её военными кораблями, преднамеренно проигнорировавшими правила мирного прохода в территориальном море РФ, - отмечается в сообщении.

Российский лидер выразил серьёзную озабоченность в связи с решением украинских властей привести в полную боевую готовность вооружённые силы и ввести военное положение.

- Украинское руководство несёт всю полноту ответственности за создание ещё одной конфликтной ситуации и связанные с этим риски. Всё это явно предпринято с учётом предвыборной кампании на Украине, - подчеркнул президент.

Путин выразил надежду, что Берлин окажет влияние на Киев, чтобы удержать их от дальнейших необдуманных шагов.

Напомним, инцидент в Керченском проливе произошёл в воскресенье, 25 ноября. Три корабля ВМС Украины задержали российские пограничники, которые были вынуждены применить силу. В ответ на это Киев объявил введение военного положения на 30 суток.

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Путин и Меркель обсудили конфликт России и Украины





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