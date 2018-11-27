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Константин Большаков
27 Ноября, 2018 09:23
Глава Крыма рассказал об угрозе со стороны Украины
Сергей Аксёнов.
Источник: Mk.ru
Крым, 27 Ноября - DIXINEWS.
По словам руководителя региона, жителям полуострова ничего не угрожает. Он отметил, что все привыкли к подобным выходкам Киева.
Военное положение, введённое на Украине, не угрожает Крыму. Такое заявление в эфире телеканала «Россия 24» сделал глава республики Сергей Аксёнов. По словам господина Аксёнова, в Крыму всё спокойно и «есть уверенность в вооружённых силах Российской Федерации».
- Никто абсолютно не переживает за то, что происходит, все привыкли к провокациям киевского режима, - сказал глава Крыма.
Сергей Аксёнов подчеркнул, что крымчанам и Крыму ничего не угрожает и напомнил, что именно украинские корабли без разрешения вошли в территориальные воды России, не уведомив пограничную службу. Действия сотрудников ФСБ были на высоком уровне, добавил чиновник.
Напомним, после задержания в Керченском проливе трёх кораблей ВМС Украины в Киеве объявили введение военного положения на 30 суток.
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