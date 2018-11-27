Политика

Константин Большаков
27 Ноября, 2018 08:38

Дональд Трамп отреагировал на инцидент в Керченском проливе

Дональд Трамп.
Источник: nbcnews.com
#Трамп

#россия

#Украина
Вашингтон, 27 Ноября - DIXINEWS.

Американский лидер впервые прокомментировал произошедшее в акватории Крыма. Ему подобное развитие событий не понравилось.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на задержание российскими пограничниками трёх кораблей ВМС Украины в Керченском проливе. По словам Трампа, он и лидеры европейских стран «не в восторге» от инцидента.

- Нам не нравится то, что происходит, мы надеемся, что ситуация исправится. Я знаю, Европа тоже не в восторге. Мы все вместе работаем над этим, - передаёт The Hill слова лидера Белого дома.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео назвал конфликт между РФ и Украиной «опасной эскалацией» и выразил глубокую обеспокоенность действиями России, назвав их «нарушением международного права».

Напомним, задержание украинских моряков произошло в воскресенье, 25 ноября. В ответ на это в Украине ввели военное положение на 30 дней.

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