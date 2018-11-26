Армия и оружие

Константин Большаков
26 Ноября, 2018 18:57

В Украине ввели военное положение

Пётр Порошенко.
Источник: Defence.ru
#Порошенко

#Украина

#Керченскийпролив
Киев, 26 Ноября - DIXINEWS.

Оно продлится меньше, чем планировалось. Это необходимо, чтобы не сорвать выборы.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил о введении в стране военного положения сроком на 30 дней. Выступление украинского лидера транслировал телеканал «112 Украина» на своём канале в YouTube.

Как пояснил Порошенко, военное положение вводится на всей территории Украины с 9 часов утра 28 ноября. Ранее планировалось, что срок военного положения составит 60 дней, однако было решено сократить его до 30 дней, чтобы не сорвать проведение президентских выборов в марте 2019 года.

- Чтобы военное положение ни одним днём не накладывалось на начало избирательной кампании, - пояснил Пётр Порошенко своё решение.

Напомним, обострение отношений между Киевом и Москвой произошло в воскресенье, 25 ноября, когда военные суда Украины, нарушив границу РФ, вошли в акваторию Крыма и двинулись к Керченском проливу. Всё закончилось стрельбой и задержанием украинских моряков российскими пограничниками.

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