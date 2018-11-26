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Константин Большаков
26 Ноября, 2018 16:08
Москва обвинила США и Евросоюз в провокации в Керченском проливе
МИД России.
Источник: rusdialog.ru
Москва, 26 Ноября - DIXINEWS.
Инцидент в акватории Крыма не останется без внимания российских властей. Если подобное продолжится, украинскую сторону и её покровителей ожидаёт жёсткий ответ.
Министерство иностранных дел РФ опубликовало заявление по поводу инцидента в Керченском проливе с задержанием украинских военных кораблей российскими пограничниками. Как заявили во внешнедипломатическом ведомстве, Москва продолжит жёстко пресекать любые посягательства на свою безопасность и суверенитет.
- Хотели бы предупредить украинскую сторону, что проводимая Киевом в координации с США и ЕС линия на провоцирование конфликта с Россией в акватории Азовского и Чёрного морей чревата серьёзными последствиями, - сказано в сообщении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.
Как отметили в министерстве, целью провокации являлось создание нового очага напряжённости и предлога для новых антироссийских санкций, и стремление Киева отвлечь украинцев от внутриполитических вопросов. В МИД намекнули, что введение в Украине военного положения, предложенное Петром Порошенко, может быть попыткой сорвать президентские выборы в стране в марте 2019 года.
Кроме того, российские дипломаты потребовали наказать радикалов, которые накануне вечером устроили беспорядки возле здания посольства РФ в Киеве и сожгли машину с дипломатическими номерами.
Напомним, военные украинские корабли были задержаны в районе Керченском пролива в воскресенье, 25 ноября. Моряков ВМС Украины обвинили в нарушении границы РФ, возбуждено уголовное дело.
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