Финансы

Константин Большаков
26 Ноября, 2018 15:39

Рубль начал падать после инцидента в Керченском проливе

Купюры рубль и доллар.
Источник: life.ru
#рубль

#доллар

#евро
Москва, 26 Ноября - DIXINEWS.

Российская валюта заметно пошатнулась на фоне тревожных новостей из Крыма. И подорожание нефти пока не помогает.

В понедельник, 26 ноября, рубль продемонстрировал падение на фоне сообщений о задержании кораблей ВМС Украины в Керченском проливе. Такие данные приводятся на сайте Московской биржи.

Так, к 14 часам по московскому времени за доллар давали 66,718 рублей. Курс американской валюты подрос на 0,79%, так как на открытии торгов доллар стоил 66,455 рублей.

Курс евро вырос более чем на 1%. Если на открытии торгов за него предлагали 75,413 рубля, тогда к двум часам пополудни уже 75,82 рубля.

Рубль не может стабилизировать положение даже при подорожании нефти. На 13:50 часов за баррель нефти марки Brent давали 60,02 доллара, дневной рост составил около 2%, пишет «Лента.ру».

Напомним, украинские военные корабли задержали российские пограничники в воскресенье, 25 ноября. Моряков из Украины обвинили в нарушении границы РФ, по данному факту заведено уголовное дело.

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