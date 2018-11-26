Шоу-бизнес

Константин Большаков
26 Ноября, 2018 15:28

Рэпера Хаски выпустили из-под ареста

Рэпер Хаски.
Источник: People.onliner.by
#арест

#Хаски

#рэперы
Краснодар, 26 Ноября - DIXINEWS.

Ему давали административный срок на двенадцать дней. Но решили отпустить раньше.

Адвокат рэпера Хаски Алексей Аванесян сообщил, что Первомайский районный суд города Краснодара отменил административный арест Дмитрия Кузнецова. Об этом господин Аванесян написал на своей странице в Facebook, приложив фотографию копии постановления.

- Суд только что удовлетворил заявление защитников рэпера Хаски и прекратил исполнение наказания в виде административного ареста на 12 суток, - пишет защитник исполнителя. – Постановление подлежит немедленному исполнению. Едем в спецприёмник за Дмитрием.

Отметим, что сегодня в одном из столичных клубов должен был состояться рэп-концерт в поддержку Хаски. В нём собирался принять участие и Оксимирон (Мирон Фёдоров).

Хаски был приговорён к административному аресту судом Краснодара 22 ноября. Перед этим в городе отменили концерт рэпера, после чего Кузнецов вышел на улицу и залез на крышу автомобиля, где исполнил одну из песен. Затем Хаски задержали полицейские.

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